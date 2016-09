(bob) - Eishockey könnte in Luxemburg demnächst einen großen Popularitätsschub erleben. Der nationale Verband FLHG hat offenbar eine Anfrage erhalten, weil ein schwedischer Investor einen Club gründen möchte, der seine Partien in Kockelscheuer austragen soll. Das Team mit Sitz in Luxemburg würde dann in der KHL (Kontinental Hockey League) antreten, dem europäischen Pendant zur US-amerikanischen Profiliga NHL.

Ab der Saison 2017/2018 würde die Mannschaft gegen Vereine wie Dynamo Moskau, Jokerit Helsinki und Slovan Bratislava antreten. Es gilt jedoch noch einiges zu klären. Obwohl der Luxemburger Verband finanziell wohl nicht belastet werden würde, könnte sich das Vorhaben als schwierig erweisen.

Zum einen können in Kockelscheuer lediglich 2 000 Zuschauer die Spiele verfolgen - Clubs wie Jokerit Helsinki haben einen Zuschauerschnitt von 12 000 Besuchern -, auf der anderen Seite hat das Sportministerium noch keine Stellung bezogen.

Tornado mit Neuzugängen



Abseits dieser Planungen geht auch der Alltag weiter: Tornado startet am 24. September gegen Reims in der französischen D3 in die Saison. Mit Sebastian Grein und David Müller wurden zwei Hochkaräter verpflichtet. Zudem kehren Niklas Eriksson (Studium) und Steven Minden (Verletzung) zurück aufs Eis.



Der IHC Befort geht in der anstehenden Spielzeit nicht mehr in der Regionalliga Rheinland-Pfalz, sondern in der zweiten belgischen Liga an den Start.