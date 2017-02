(dpa) - Mit einer Festveranstaltung „Ein Jahr vor Olympia“ stimmte sich die Region Pyeongchang auf den Countdown für die am 9. Februar 2018 beginnenden Winterspiele ein.

In der Gangneung Hockey Arena an der südkoreanischen Ostküste haben die Organisatoren am Donnerstag eine Zwischenbilanz gezogen und wollen nun versuchen, das Interesse an den zweiten Olympischen Spielen des Landes nach Seoul 1988 zu wecken. Zugleich beginnt offiziell der Ticketverkauf für die einheimischen Fans.

Die Organisatoren äußerten sich zuletzt zufrieden mit dem Stand der Vorbereitungen, da sich die Bauarbeiten an den zwölf Wettkampfstätten inklusive sechs Neubauten auf der Zielgeraden befänden. Die ebenfalls am Donnerstag beginnende Eisschnelllauf-WM im Olympic Oval in Gangneung setzt die lange Reihe von Testwettbewerben für die Olympischen Spiele in einem Jahr fort.