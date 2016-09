(DW) - Wie der Handballclub Red Boys am Freitagabend mitteilte, wurden die Spiele der zweiten Runde im EHF-Cup terminiert. Gegner ist Maccabi Rishon aus Israel.

So findet das Hinspiel am 9. Oktober in der Oberkorner Sporthalle statt, während das Rückspiel eine Woche später in Rishon Le Zion in Israel ausgetragen wird. Somit wird zwei Mal an einem Sonntag gespielt.

Die Red Boys bestreiten die zweite Runde des EHF-Cups, nachdem sie in der Qualifikation zur Champions League ausgeschieden waren.