(tof) - Der ehemalige luxemburgische Radprofi Andy Schleck war in der vergangenen Woche in seiner Funktion als Botschafter der A.S.O. (u.a. Tour-de-France-Organisator) in Paris zu Gast. Dort gab der 31-Jährige der Zeitung "L'Équipe" ein Interview. Dabei zeigte sich Schleck vom Wechsel des spanischen Radsportstars Alberto Contador zu seinem ehemaligen Rennstall Trek überrascht - und ging mit Manager Luca Guercilena auf Konfrontationskurs.

Der Contador-Wechsel sei laut Schleck zwar ein kluger Schachzug, aber nicht der richtige Weg.

Foto: AFP

"Das ist schon seltsam", sagte Schleck. "Contador, beim Radhersteller Specialized unter Vertrag, unterschreibt bei Trek, dem größten Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Aber so läuft eben das Geschäft. Trek hat damit schon gewonnen, weil Contador mehr als eine Million Follower hat. Für die US-Amerikaner rechtfertigt das seinen Vertrag. Ich bin aber nicht einer Meinung mit ihnen - noch weniger mit ihrem 'italienischen Kopf' (Guercilena, Anm. d. Red.). Sie hätten besser junge Talente verpflichtet. Die hätten weniger gekostet als Contador."

Während sich Schleck auf die Tour de France 2017 freut, die 200 m vor seiner Haustür in Mondorf entlangführt, sieht er den zweifachen Sieger aus Spanien bei der Rundfahrt "weniger stark. Er hat seinen Stil geändert. Zuvor war er im Zeitfahren besser. Jetzt zieht er mehr - und das kostet Energie."

Auch Schlecks ehemaliger Teamkollege Fabian Cancellara (CH), mit dem der Luxemburger immer noch verbunden ist, war Thema des Gesprächs. "Als er seine Karriere beendet hat, habe ich ihm eine SMS geschrieben. Er hat mir nicht geantwortet."