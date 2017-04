Von Maximilian Richard

Man braucht nicht unbedingt 22 Sportler und eine Lederkugel, um ein Fußballstadion zu füllen. Manchmal reichen auch zehn junge Männer mit Computern, die sich in virtuellen Welten mit Fantasiefiguren bekämpfen. 22 500 Fans besuchten im vergangenen Juni die ESL One in der Frankfurter Commerzbank Arena – 7,3 Millionen Menschen schauten online zu als die besten Spieler des Strategiespiels Dota 2 um ein Gesamtpreisgeld von 315 000 US-Dollar kämpften.

Ganz schön viel für ein Computerspiel mögen Sie jetzt denken, doch diese Zahlen sind vergleichsweise gering ...