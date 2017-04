(dpa) - Karl-Heinz Rummenigge hat die Leistung von Schiedsrichter Viktor Kassai beim Viertelfinal-Aus des FC Bayern bei Real Madrid mit harten Worten kritisiert. „Ich muss sagen, ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden, im wahrsten Sinne des Wortes“, erklärte der Vorstandsvorsitzende in der Nacht zum Mittwoch in seiner Bankettansprache.

Kassai hatte beim 2:4 in Madrid mehrere Abseitsstellungen übersehen. Den Platzverweis für Vidal (84.') vollzog er nach einer Aktion, die kein Foul des Chilenen war.



Ausgerechnet der linke Fuß



Welttorhüter Neuer hat derweil eine schwerwiegende Verletzung erlitten. Der 31-Jährige zog sich laut erster Diagnose eine Fraktur im linken Fuß zu. Laut Vereinsangaben aus der Nacht zum Mittwoch erlitt der Torhüter die Verletzung unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 2:3 in der Verlängerung.

Nach der Rückkehr wird Neuer in München eingehend untersucht, danach wird die weitere Behandlung festgelegt. Neuer war erst vor drei Wochen am linken Fuß operiert worden. Rummenigge sagte schon vorher: „Manuel Neuer hat sich schwer verletzt, er wird acht Wochen ausfallen.“