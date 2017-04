(dpa) - Sergio Garcia musste mit den Tränen kämpfen. Der spanische Golfstar hatte gerade das 81. Masters in Augusta gewonnen und sich zum ersten Mal ein Major-Titel gesichert. „Es ist unglaublich. Ich musste lange auf den Tag warten“, sagte der 37-Jährige, kurz bevor er sich erstmals das berühmte grüne Jackett des Masters-Siegers überstreifen durfte.

Im National Golf Club hatte sich Garcia zuvor mit dem Engländer Justin Rose einen hochdramatischen Krimi geliefert. Mit insgesamt 279 Schlägen mussten beide Golfer ins Stechen. Der Spanier verpasste dabei am 18. Loch ein Birdie und die erste Chance zum Sieg. In der Verlängerung benötigte er dann einen Schlag weniger als der britische Olympiasieger. „Ich habe eigentlich kaum Fehler gemacht. Daher hat er es verdient, ich freue mich für ihn“, erklärte der zweitplatzierte Rose.

Dabei patzte Garcia am Schlusstag auf der zehnten und elften Spielbahn mit einem Bogey. Mit einem Birdie und einem Eagle am 14. und 15. Loch kämpfte sich der Profi wieder zurück. „Es ist wichtig, in der Phase nicht den Glauben zu verlieren“, erklärte Garcia. „Auch wenn ich Fehler gemacht habe, fühlte ich mich an einem Major-Sonntag selten so gut.“



Klassement:

1. Sergio Garcia (E) 279 (71-69-70-69) Sieger im Stechen

2 . Justin Rose (ENG) 279 (71-72-67-69)

3. Charl Schwartzel (RSA) 282 (74-72-68-68)

4. Matt Kuchar (USA) 283 (72-73-71-67)

Thomas Pieters (B) 283 (72-68-75-68)

6. Paul Casey (ENG) 284 (72-75-69-68)

7. Kevin Chappell (USA) 285 (71-76-70-68)

Rory McIlroy (NIR) 285 (72-73-71-69)

9. Adam Scott (AUS) 286 (75-69-69-73)

Ryan Moore (USA) 286 (74-69-69-74)



Matt Kuchar gelang am Schlusstag ein Zauberschlag: