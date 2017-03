(bob/tof) - Der Papierkram wurde erledigt, ab sofort zählen die Leistungen. Fola-Akteur Gerson Rodrigues, der in Portugal zur Welt kam und in Luxemburg aufwuchs, hat die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten und kann künftig auch in Länderspielen für die FLF-Auswahl auflaufen. Der 21-Jährige kam bereits beim Testspiel gegen Sporting Charleroi (3:2) im Februar zum Einsatz.



Rodrigues lief in der aktuellen Saison elf Mal für die Escher Fola auf und erzielte bereits fünf Treffer. Demnach zählt der Offensivakteur auch zu den Favoriten auf einen Platz im Kader für das WM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich im Stade Josy Barthel. Am 25. März könnte Rodrigues somit sein Länderspieldebüt feiern.