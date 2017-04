La journée a été favorable en série 1 à Boevange, unique vainqueur parmi les cinq premiers alors que Steinfort a mis les bouteilles au frais. En série 2, Biwer tient toujours la tête mais la lutte s'est resserrée avec six équipes en six points. En bas de tableau, c'est encore plus chaud. Echternach, neuvième, ne compte qu'un point de plus que le 13e, Moutfort.

Par Daniel Pechon

Série 1: Wincrange et Feulen en outsiders

Les clubs nordistes ne réussissent pas totalement à domicile pour Steinfort qui a perdu ses seuls points face à Hosingen et Wincrange. Le Sporting a même été mené par le but d'ouverture de Tiago Ferreira contre Wincrange avant de réagir par Miguel Vasques (1-1).



Un partage sans conséquence pour le leader qui pourrait fêter le titre dès dimanche. Boevange, son poursuivant, a dû patienter exactement 42 minutes face à Brouch avant de trouver la faille par l'incontournable José Monteiro. Après le 2-0 inscrit à l'heure de jeu par Qendrim Isamaili, Brouch a craqué, Boevange ajoutant six buts dans les trente dernières minutes, dont quatre autres pour José Monteiro.

En gain de deux places, Feulen a été mené par Clervaux avant de retourner la marque juste avant la pause et d'inscrire trois buts en seconde période (5-1).

Dans le duel entre le troisième et le quatrième, Hosingen a pu garder la main au classement et conserver un point de mieux qu'Useldange à l'issue des 90 minutes grâce à l'égalisation de Dany Glodt (52e). Les locaux étaient menés depuis la 22e minute à la suite du but de Luca Demelle. Il s'agit des premiers points perdus par Useldange durant ce second tour.



Abdel Mhibik a encore frappé trois fois pour Troisvierges. Avec un hat-trick inscrit entre le 5e et la 39e minute. Mhibik a mis le Racing sur le chemin d'une septième victoire et pris sa revanche d'un match aller houleux à Larochette (5-1).

Pour conserver son avantage sur Troisvierges, Gilsdorf devait gagner et n'a pas traîné face à Colmar-Berg. La Jeunesse menait 2-0 après une demi-heure et comptait deux autres buts annulés à la pause (3-0).

Comme au match aller, Diekirch a dominé Ell qui a d'abord mené 2-1 avec les buts de Guillaume et Xavier Gena. Avant que les Young Boys ne retournent la marque avec quatre buts consécutifs (5-2). A noter que Clervaux et Brouch évolueront la saison prochaine en D3.

Série 2: Aspelt et Mensdorf gagnent une place

Le suspense est total en tête comme en bas de classement. Biwer, auteur d'un sans faute depuis la reprise, a trébuché au Luna Oberkorn. Adel Gara, le héros du jour, a été l'auteur de l'ouverture du score à la 29e minute sur penalty et du but décisif à la 88e minute après l'égalisation de Yannick Schreiner pour le leader (2-1).



L'ASL Porto n'a pas profité et s'est incliné à Berdorf/Consdorf dans un scénario différent. Sa Manadou avait fait d'abord le plus dur pour les visiteurs en ouvrant le score mais le BC01 a renversé la marque avec un but par mi-temps de Dany Lopes et Miguel Pinto Da Silva. Il s'agit du troisième match sans défaite pour le BC01.

Aspelt a battu pour la deuxième fois de la saison Merl (1-3), les trois buts ont été inscrits après 35 minutes: un doublé d'Albertino Da Veiga et un coup-franc de Gérard Saladrigues. Merl qui restait sur six succès consécutifs à domicile, a réduit la marque à la 45e minute.



Après sa victoire contre Ehlerange, Mensdorf retrouve le sourire. En cas de victoire lors de son match de retard, l'équipe pourrait rejoindre Biwer, en tête du classement. Le Syra a pris son temps avec un premier but tombé après 70 minutes, un coup-franc de Theo Ramsden. Tom Jankowoy a libéré les locaux en fin de match (2-0).

Avec leur victoire, Echternach et Moutfort affolent le bas de tableau. Le doublé de Steve Bertemes a forgé le succès du Daring face à Ehnen, qui reste en panne au classement depuis un mois (2-0). Moutfort a dû courir après le score face à Bettembourg, revenant par deux fois à égalité par Idney Pires (43e) et Mario Maiuca sur penalty (71e). A la 88e minute, un long dégagement du gardien Carlides Evora a abouti à David Fereira (18 ans) qui a crucifié Bettembourg (2-3).

Toujours dans le bas de tableau, Schouweiler et le CS Oberkorn se quittent sur un partage comme au match aller mais cette fois sans but. A noter que le CSO n'a marqué que trois fois lors de ses dix dernières sorties.