Steinfort survole toujours la Série 1 avec un nouveau succès, cette fois-ci à Boevange, le deuxième du classement. En Série 2, Biwer a pris la tête pour la première fois et est poursuivi par une meute de six équipes.

Par Daniel Pechon



Série 1: Ell bondit, Colmar-Berg et Hosingen à l'affût

Il ne manque plus que treize points à Steinfort pour retrouver la Division 1 après le nul concédé par Feulen et la victoire acquise par le Sporting sur le terrain de son poursuivant. Dans ce duel au sommet, Boevange n'est pas parvenu à ébranler une formation de Steinfort même réduite à dix au cours des 25 dernières minutes. Le leader a marqué un but par mi-temps, par Junior Mendes puis par Claudio Furrtado (0-2).



Feulen avait pris deux buts d'avance à Troisvierges avant la pause mais n'a pu conserver son avantage. Après avoir réduit la marque à 1-2 pour les Nordistes, Marvin Verbaarschot a récidivé à la 90e, rendant amère la fin de match du troisième classé (2-2) qui n'a collecté que quatre points en quatre sorties.

Vainqueur à Brouch 8-0 avec six buts après la pause, Ell bondit de la huitième à la quatrième place dans une hiérarchie où le dixième, Wincrange, ne compte que quatre points de retard sur le troisième, Feulen. En ouvrant la marque par Hilbert Colin, Colmar-Berg a bien débuté son match face à Diekirch et bien terminé avec le but sur penalty de Johny Babiyanga. Entre les deux réalisations, ce fut moins facile. Alex Schwalen, son gardien a dû stopper un penalty (43e). L'équipe locale a aussi été réduite à dix après une exclusion et les Young Boys sont revenus à égalité à 1-1 avec le but de Max Gleis à la 73e.

L'équipe de Colmar-Berg s'est imposée d'une courte tête face à Diekirch.

Photo privée

Impressionnant et plus simple pour Hosingen qui a croqué Wincrange 6-0 avec un triplé de Dany Glodt et a porté à 38 le nombre de buts marqués à domicile (10 matchs ou 3,8 buts par match).

Avec quatre victoires consécutives, toutes sans encaisser, Useldange est passé d'un match de barrage à l'autre, de la lutte pour éviter la descente vers celui pour espérer la montée. Vainqueur de Larochette, la Jeunesse s'est rapproché à trois points de Feulen et avait scellé le score final en 47 minutes: buts d'Anis Adrovic, Mica Simon et Dina Mehanovic (3-0).

En bas de tableau, Clervaux, qui avait accroché son premier point face à Gilsdorf, a arraché son deuxième point face au même adversaire (0-0).

Série 2: Le Luna et Ehlerange reviennent dans le coup

A neuf journées de la fin de la saison, la première moitié du classement reste concernée par la course à la montée. Biwer, après avoir aligné six victoires consécutives, est passé devant tout le monde. La Jeunesse a cependant peiné avant de prendre l'avantage à Bettembourg. Les locaux ont pris l'avantage par Manuel Goncalves. Ce n'est qu'après la pause, et en dix minutes (52e et 61e), avec des buts de Serge Thies et Christian Weis, que Biwer a forgé son succès . "La saison reste longue et la différence si mince entre les cinq premiers que rien n'est fait" , a résumé Marc Nies, le président heureux de Biwer.

L'ASL Porto, qui a gagné huit points en six matches, n'a plus le rythme de début de saison et a subi sa plus lourde défaite au Luna Oberkorn. Les joueurs du Luna, pressés, ont scellé le score du match en 50 minutes. Ils ont ouvert le score par José Pires après quatre minutes. Un auto-goal et un but de Telmo Varela ont fait monter le score à 3-0.

Désormais à la quatrième place, Merl a écrasé Berdorf-Consdorf après avoir secoué six fois les filets après 60 minutes. Victorieux finalement 7-1, le Red Star fait grimper sa différence de buts, la deuxième de la série avec 39 réalisations.

Autre grand vainqueur qui a pris soin de sa différence de buts, Mensdorf a dominé Schouweiler avec un triplé de Yassin Rachidi, deux buts sur penalty par "Monsieur penalty" du Syra, Theo Ramsden, 18 ans, qui en a converti huit sur huit depuis le début de la saison, alors que Damien Steinmetz avait ouvert la marque à la 20e (6-1).

Ehnen et Ehlerange, les deux promus ont gagné en se contentant d'un but. Privé de victoire depuis neuf matches, battu les deux derniers matches sur le score de 0-1, Ehnen a conjuré le sort et fait chuter Aspelt (1-0), une équipe qui n'a plus gagné depuis trois matches. Face à Ehlerange, Moutfort n'a pas trouvé la faille et a été surpris sur un contre à la 84e minute (0-1). Deuxième victoire consécutive et sur le même score de 1-0 pour Ehlerange qui a gagné autant de points à l'extérieur qu'à domicile: quinze.



Enfin, Echternach avec une quatrième victoire a déjà doublé son nombre de victoires du premier tour et revient sur les talons de Bettembourg, onzième. Face au CS Oberkorn, Ricky Almeida (38e) et Mike Tchantchou (85e) ont inscrit les deux buts du Daring.