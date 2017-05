En Division 1 Série 1, les écarts se sont agrandis entre les trois premiers: Lintgen, Erpeldange et Steinsel. Ils se suivent à présent à chaque fois à trois points. En Série 2, Muhlenbach, est à deux points du titre. Berbourg, quant à lui, a pris une sérieuse option pour la place de barragiste.

Par Daniel Pechon



Série 1: hécatombe derrière Lintgen

Réduit à dix à une demi-heure de la fin du match à Bastendorf, avec un marquoir toujours bloqué à 0-0, l'inquiétude de perdre la première place avait grandi à Lintgen. Mais au verdict des 90 minutes, tout avait été balayé avec même une première place confortée et un scénario en tête inespéré avant ce match. Dylan Bouso a inscrit le but de la victoire à dix minutes du terme pour Lintgen alors que Steinsel a été battu dans les dernières minutes, reléguant l'Alisontia à six points. Erpeldange n'avait pu trouver la faille dans la solide défense de Mertzig (0-0) .

Un résultat loin d'être brillant pour Erpeldange qui s'éloigne de la première place mais qui conforte sa place de barragiste car Steinsel a été surpris. Une folle fin de match dont Pratz/Redange a le secret, une mode cette saison. Pour Steinsel, Stéphane Piron avait fait le plus dur en ouvrant la marque après cinq minutes mais Arthur Hausman a égalisé cinq minutes après. Plus rien n'a été inscrit jusqu'à la 75e. En moins de cinq minutes, Pratz/Redange a fait souffler un vent de folie en inscrivant deux buts coup sur coup, par Ivo Do Santos et Arthur Hausman. Le sort du match en était jeté même si Stéphane Piron inscrivait son deuxième but à la 83e (3-2).

Dans les deux duels entre haut et bas de tableau, aucune équipe du bas de classement (Mertzig et Pratz/Redange) n'a été battue. Toujours en bas de classement, Schieren a pris un point à Kehlen après avoir mené deux fois au score et été rejoint deux fois, d'abord par un but d'Amar Mustafic puis à la 87e avec un coup franc expédié des 20 mètres par Almin Kocan (2-2). Seule équipe restée bredouille en fin de classement, Vianden a été dominé par Lorentzweiler (1-2) après avoir tenu le nul blanc jusqu'à la 55e et en réduisant l'écart trop tard, dans les arrêts de jeu.

Belle résistance de Walferdange à Äischdall, défait par un but d'écart après avoir encaissé un but par mi-temps par Luca Palgen et Luigi Spinelli (2-1).

Depuis sept matches, Medernach alterne une victoire et une défaite. Battu à Lintgen mercredi, Medernach a donc écarté Mersch 3-1 et assuré au moins la cinquième place.

Série 2: Weiler et le Red Black font un pas vers le maintien

Après deux matches nuls, Mulhenbach, le leader, s'est remis dans le sens de la marche en dominant Schifflange (2-0), après avoir été réduit à dix dès la cinquième minute alors que le F95 a vu son gardien, Paul Bracquet, exclu à la 70e. Le leader a dû laisser les bouteilles au frais car Berbourg, avec une leçon de réalisme, a giflé Sanem 2-5. La meilleure attaque de la série, vient d'inscrire neuf buts en deux matches.

Berbourg conserve son avance sur Kayl-Tétange qui a dû attendre les cinq dernières minutes pour émerger à Belvaux. Après dix minutes, Bob Simon avait ouvert le score pour leFC Belval qui, durant 75 minutes, a mené au score pour être finalement dépassé par les deux buts du match de l'Union 05 inscrits par Claudio Eires et Aldan Rastoder après la 85e (1-2). Troisième défaite dans le second tour pour Belvaux (contre sept au premier).

Junglinster a battu Wormeldange en inscrivant pour la première fois cinq buts cette saison. Un succès qui fait gagner une place à la Jeunesse, la quatrième.

Après cinq défaites en sept sorties, le Red Black, victorieux de Bertrange, a pris une bouffée d'air avant deux derniers matches compliqués. Après l'ouverture du score de Marjan Vuksanovic puis l'égalisation du Sporting, Alija Derzic sur un contre a donné la victoire au Pfaffenthal qui a joué à dix les vingt dernières minutes.

En cette fin de saison, Munsbach est intraitable à domicile avec quatre victoires de suite et en inscrivant la bagatelle de 14 buts (contre 17 les 20 autres matches de la saison). Après deux arrêts déterminants de leur gardien Arnold Jan, Antonio Fortes (28e) Palma Thomas (58e, 72e) et Fati Carlos (65e) ont inscrit les quatre buts face à Remich-Bous (4-0).



Malheureusement pour eux, la victoire de Weiler a réduit les espoirs de maintien de Munsbach. Les Yellow Boys ont surclassé Itzig avec cinq buts inscrits par une des quatre attaques les plus efficaces de la série (5-0). Buts inscrits par Ronny Bodri (4e), Max Mangen (9e), Selim Ainahi (57e), Stéphane da Cruz (70e) et Christoph Gendera (88e).