Les cinq équipes de tête de la Série 1 ont gagné alors qu'en Série 2, Kayl-Tétange consolide sa troisième place. Mulhenbach et Berbourg, en tête, n'ont pu faire mieux qu'un match nul.

Série 1: Vianden monté sur ressorts

Après avoir égalisé par Ditro Kelmendi à 1-1, Äischdall a perdu pied après la 50e minute face à Erpeldange qui a ensuite ajouté trois buts. Les dix dernières minutes se sont achevées avec un but de chaque côté (2-5). Sur 25 points, Äischdall en a perdu seize à domicile.

Face à Walferdange, Steinsel a peiné dans ce derby, ne secouant les filets qu'après la pause par Stéphane Piron (55e) et Sidney Lima (75e). Steinsel reste à la hauteur d'Erpeldange mais perd du terrain à la différence de buts.

Battu au match aller, Mersch a pris sa revanche à Lorentzweiler. Kevin Madeira (23e) d'une belle tête et Stefan Martins avec son quinzième but, ont donné deux unités d'avance au Marisca. Lorentzweiler a réduit la marque sur penalty à la 92e (1-2).

Face à Schieren, Lintgen a ouvert le score juste avant la pause pour ensuite ajouter trois buts entre la 65e et la 75e. Quatrième victoire consécutive à l'extérieur et sans encaisser pour le Minerva.

Bastendorf a écarté Mertzig 4-2 après avoir creusé une différence de deux buts après un quart d'heure de jeu: des buts de Marcin Gaborek et Claude Raths. A deux reprises, Mertzig a réduit l'écart par Mamadou Touré puis Ferdinando Lamusta (1-2 et 2-3) mais Dany Do Rio a chaque fois rétabli la différence à deux buts (1-3 et 2-4).

Quatrième victoire de la saison pour Vianden, la troisième à domicile, la seconde face à Pratz/Redange. L'Orania s'est échappé en marquant trois buts après la pause (4-0): doublé de Christian Machado, un but de Christian Sibilio et Patrick da Silva. Opération en or pour l'Orania qui remonte à la onzième place, seul vainqueur de la cinquième place à la dernière tandis que Kehlen et Medernach sont les deux autres seules équipes à avoir partagé.

Troisième match sans défaite pour Kehlen et Medernach (1-1) en route pour une fin de saison sans stress.

Série 2: Weiler et Munsback affolent le bas de classement

Muhlenbach, le leader, surpris par l'ouverture du score de Remich-Bous, onzième classé (but d'Olivier Grethen à la 17e), n'a mis que trois minutes pour égaliser mais a dû patienter jusqu'à la 40e minute pour prendre l'avance et tromper Jérémie Bandel, le gardien mosellan de talent. Changement de physionomie après la pause, Remich-Bous a équilibré le jeu et égalisé par Olivier Bille (1-1) .

Pertes de points sans conséquence pour Muhlenbach car Berbourg, qui a ouvert le score par Nadilson dos Santos à la 46e, a encaissé le but de l'égalisation dix minutes plus tard face à Junglinster (1-1). Dixième match sans défaite pour Berbourg, le huitième pour Junglinster.

Face au Red Black, invaincu depuis quatre matches, Kayl-Tétange a confirmé son retour en forme en remportant son plus net succès à domicile de la saison (4-0). Avec des buts d'Alen Agovic, de Christophe Rodrigues et un doublé d'Aderito do Reis, auteur de l'ouverture du score sur penalty.

Début de match favorable pour Sanem qui a ouvert la marque par Danielson da Veiga (10e) mais Schifflange, plus entreprenant a égalisé avant la pause et s'est ensuite échappé (1-3). Le FCS95 poursuit son redressement avec neuf points gagnés uniquement dans ses cinq derniers matches.

Aucune défaite à noter sous la dixième place avec même deux victoires pour les deux derniers qui ont marqué neuf buts. Face à Belvaux, invaincu de quatre matches (sans encaisser dans les trois derniers), Munsbach s'est imposé au finish dans un duel à rebondissements. Après avoir pris l'avantage par Rayan Radfy, en début de seconde période (2-1), James Tao, avec un doublé, a remis Belvaux en bonne position (3-2). Thomas Palma, fraichement entré en jeu, a répondu par un autre doublé et signé la victoire de Munsbach (4-3).

Scénario particulier aussi à Weiler qui mené 1-0 à Bertrange dès le coup d'envoi, et a fait grimper le marquoir à 4-1 après 50 minutes grâce au triplé de Sami Fontes lors du premier acte et un but de Stéphane da Cruz. Avec un cinquième but, Selim Ainahi a encore enfoncé un Sporting réduit à dix. Bertrange a ainsi concédé sa plus lourde défaite de la saison (1-5).

Wormeldange a conquis son quinzième point à l'extérieur sur son total de 22 à Itzig. Le Koeppchen a mené de la 23e minute suite à un tir croisé de Chris Herbrink jusqu'à l'égalisation de Stefan da Silva à la 59e (1-1) . C'est le septième match nul du Blo-Wäiss.