Aucun changement en série 1, ni en haut, ni en bas de classement. Erpeldange et Lintgen ont mis du temps pour s'imposer. En série 2, Mühlenbach a concédé un partage sans conséquence face à Kayl-Tétange alors que Berbourg prend une option sur la deuxième place.

Par Daniel Pechon

Série 1: Medernach encore plus haut

Le trio de tête, Steinsel-Lintgen-Erpeldange s'est imposé. Face à Mertzig qui a ouvert la marque par Amadou Touré, Steinsell n'a pris l'avantage définitivement qu'à la 69e minute grâce à Stéphane Piron (3-2). Mertzig a lâché prise encaissant deux autres buts inscrits par Sidney Lima et Rafael Delgado (5-2).



Mis dans le doute par Pratz/Redange et un gardien Mike Lill en grande forme, Lintgen n'a ouvert le score qu'à cinq minutes du terme et assuré son succès deux minutes plus tard (0-2).



Sans victoire depuis quatre matchs, Erpeldange a attendu un peu de temps pour prendre l'avantage face à une équipe conquérante de Mersch qui avait pris l'avantage par Alison Martins (54e) avant de perdre le fil du match avec notamment un but contre son camp qui a relancé les locaux. Bruno Martins et Charles Leweck ont donné trois points à Erpeldange (3-1) qui reste au contact avec les deux équipes de tête.

Medernach progresse encore et se retrouve à la quatrième place après sa victoire dans le derby face à Schieren. Pit Schoos puis Stephan Morgado ont donné une double avance aux Blo Wäiss, avant que les Jaunes ne réduisent l'écart en fin de match (2-1). Après quatre matchs sans succès, Bastendorf s'est refait une santé face à Lorentzweiler avec les buts de Marcin Gaborek, Pierre Marchal et Tom Hermes (3-1).

A Vianden, un triplé d'Andrea Moro (50e, 55e et 65e), inscrit en 16 minutes, et un but de Luigi Spinelli, ont offert un succès à Äischdall, seule équipe à aligner au moins trois succès consécutifs dans la série avec Medernach.

Walferdange aligne pour la première fois de la saison deux matchs sans défaite. La Résidence n'aura pas été battue par Kehlen durant le championnat. Les deux confrontations ont donné lieu à deux partages dont le dernier 0-0.

Série 2: Remich-Bous sort de la zone rouge

Aucun des trois leader n'a encaissé mais Berbourg est le bénéficiaire de la journée. Si Kayl-Tétange a bridé la ligne offensive de Mühlenbach , muette pour la deuxième fois cette saison, les Coalisés, battus (0-1) à l'aller par les Blue Boys, n'ont pas réussi à trouver la faille chez son adversaire. Il s'agit du cinquième partage de la saison pour le Mühlenbach.

Après avoir connu deux défaites, Berbourg reprend deux points d'avance sur Kayl/Tétange dans la lutte pour la deuxième place, après un succès acquis au Red Black à la suite d'un but tardif de Rayane Laouira (0-1). Il s'agit de la première victoire à l'extérieur de Berbourg depuis le 6 novembre.



A la quatrième place, on retrouve Sanem qui a fait monter son bilan à treize points durant ce second tour. Un doublé de Ricardo Santos Danielson Da Veiga, avant la pause, Pierre Maury et Fabrice Beretta ont fixé les chiffres à 4-1 face à Munsbach.

Vainqueur qu'une seule fois en cinq matchs, Junglinster a mené deux fois à la marque à Belvaux mais a été rejoint deux fois avec les buts de Bob Simons (57e) et la deuxième fois dans les arrêts de jeu par Adislon Da Silva Magalhaes (2-2). Invaincu depuis le 20 octobre à domicile, Belvaux arrache un point et affiche 15 points depuis la reprise.



En dominant Weiler 4-1, Wormeldange a signé une deuxième victoire de rang, ce qui n'était plus arrivé depuis le 10 octobre. Dans le milieu de tableau, Schifflange et Bertrange ont partagé l'enjeu (0-0), il s'agit du huitième match nul de la saison pour le F95.



Enfin, avec trois buts inscrits après la pause, Remich-Bous poursuit son redressement avec une troisième victoire de rang. Grâce à leur succès 3-0 sur la pelouse d'Itzig, les Mosellans quittent la zone rouge. Après un but contre son camp d'Itzig, David Spir et Cris Lopes ont scellé la victoire des visiteurs.