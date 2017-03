(dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Favoritenschreck Sportfreunde Lotte glanzlos besiegt und das Traum-Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann am Dienstagabend das Viertelfinal-Nachholspiel gegen den Drittligisten mit 3:0. Pulisic (57.'), Schürrle (66.') und Schmelzer (83.') erzielten vor 15 780 Zuschauern in Osnabrück die Treffer für den BVB.

Nach der kurzfristigen Absage der Partie vor zwei Wochen in Lotte wegen schwieriger Platzverhältnisse fand das Spiel im benachbarten Osnabrück statt. Der Bundesliga-Dritte Dortmund trifft nun Ende April (25./26.) in der bereits ausgeloste Halbfinalrunde auf den Rekord-Pokalsieger FC Bayern, dies in München. Im zweiten Halbfinale kämpfen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt um die Finalteilnahme.