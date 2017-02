(DW/sid) - Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend hat Sokratis seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Beim Stand von 1:1 regte sich der Dortmunder in der Partie gegen Hertha BSC dermaßen über Schiedsrichter Deniz Aytekin auf, dass er in der 119.' innerhalb weniger Sekunden Gelb und anschließend Gelb-Rot bekam.

"Es gibt wenige unnötigere Gelb-Rote Karten als diese", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel, nachdem sich seine Mannschaft nach Elfmeterschießen mit 4:3 durchgesetzt hatte.

Richtig böse sein wollte Tuchel seinem griechischen Verteidiger, der für sein Temperament bekannt ist, nicht: "'Papa' war ohnehin nicht für das Elfmeterschießen vorgesehen - wir hätten alles getan, damit er nicht schießen muss", schmunzelte Tuchel.

Bewusst dürfte sich Sokratis den Platzverweis allerdings nicht abgeholt haben - schließlich ist er damit im Viertelfinale bei den Sportfreunden Lotte gesperrt.