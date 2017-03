(sid) - Titelverteidiger und Rekordsieger Bayern München trifft im Halbfinale des DFB-Pokals (25./26. April) im Fußball auf den noch zu ermittelnden Sieger des Viertelfinal-Duells zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund.



Das ergab die Auslosung am späten Mittwochabend in der ARD. Im zweiten Duell der Vorschlussrunde empfängt Borussia Mönchengladbach in einem Bundesliga-Duell Eintracht Frankfurt.

Der Vergleich des Vorjahresfinalisten Dortmund beim Drittliga-Aufsteiger war am Dienstag wegen der Unbespielbarkeit des Platzes im Lotter Stadion abgesagt worden. Das Spiel wird Medienberichten zufolge am 14. März nachgeholt. Sollte Lotte gegen Dortmund gewinnen, würde im Halbfinale das Heimrecht getauscht. Das Finale wird am 27. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen.



Lewandowski führt Bayern ins Halbfinale

Bayern München qualifizierte sich am Mittwochabend dank Ausnahmekönner Lewandowski für das Halbfinale. Der polnische Weltklassestürmer erledigte ein erschreckend schwaches Schalke 04 beim 3:0 mit seinen Pflichtspieltreffern Nummer 29 und 30 in dieser Saison nahezu im Alleingang und verhalf dem Rekordcupsieger ins achte DFB-Pokal-Halbfinale hintereinander.

Der erneut herausragende Lewandowski traf gegen überforderte "Knappen" jeweils auf Vorarbeit von Rückkehrer Ribéry (3.', 29.') und legte zudem Thiago das 3:0 (16.') auf. In 34 Pflichtspielen kommt der 28-Jährige nun auf stattliche 36 Scorerpunkte und ist mehr denn je die Münchner "Lebensversicherung" für die entscheidenden Wochen.



Der Bundesligazwölfte Schalke mit der Münchner Leihgabe Badstuber, der per Gelb-Rot vom Platz flog (77.'), droht seine Saisonziele aus den Augen zu verlieren.

Die Bayern dagegen kommen unter Trainer Carlo Ancelotti auf der Saison-Zielgeraden immer mehr ins Rollen und konnten sich nach 30 starken Minuten sogar für die kommenden Aufgaben in weiter drei Wettbewerben schonen.



Gladbach mit zwei Elfmetern zum Sieg



Zuvor hatte Stindl Mönchengladbach zum 2:1-Sieg gegen den Hamburger SV geführt und damit den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Die Hamburger waren alles andere als chancenlos, doch vor dem Gladbacher Tor fehlte die letzte Konsequenz.

Mit der Zeit kam Gladbach besser ins Spiel, war aber auch erst in der zweiten Hälfte zwingend. Per Elfmeter erzielte Stindl das 1:0 in der 53.', auf die gleiche Weise erhöhte Raffael nur acht Minuten später auf 2:0. Der Hamburger Wood erzielte in der Nachspielzeit noch einen Ehrentreffer.