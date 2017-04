(sid) - Der FSV Frankfurt, Club des Luxemburger Nationalspielers Maurice Deville, steht als erster Absteiger aus der 3. Liga fest. Die Hessen wurden am Montag vom Spielausschuss des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit dem erwarteten Abzug von neun Punkten wegen ihres Insolvenzantrages vom 11. April bestraft.

Durch den Verlust der neun Zähler ist der FSV auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt vier Spieltage vor Saisonende 13 Punkte und ist somit nicht mehr aufzuholen.

Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Verein, der erst im vergangenen Sommer aus der 2. Liga abgestiegen war, hat eine Einspruchsfrist von drei Tagen. Ein Widerspruch ist allerdings nicht zu erwarten, da der FSV den Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt hatte, um in der kommenden Saison "den Spielbetrieb in der Regionalliga zu ermöglichen".

Den Zweitliga-Absteiger plagt ein Defizit von mehreren Millionen Euro. Daher ist derzeit unklar, ob es für den zahlungsunfähigen Verein in der Regionalliga oder in einer noch tieferen Spielklasse weitergeht. Der aktuelle Spielbetrieb in der 3. Liga ist nach Angaben der Bornheimer nicht gefährdet.