(müs) - Beim "Journée Nationale du Basket" sind am Sonntag jede Menge Nachwuchs-Basketballer gegeneinander angetreten. Von 9 bis etwa 16 Uhr spielten Poussins, Poussines, Poussins Mixed, Minis und Fillettes in Düdelingen. Dabei ging es weniger um die Platzierungen und mehr um den Spaß am Sport.