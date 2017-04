(LS) - Ein Jahr lang musste Luxemburg nur in der Europa-/Afrikazone III ausharren. Durch den 2:1-Erfolg im Halbfinale gegen Mazedonien gelang dem Team um Kapitän Johny Goudenbour der direkte Wiederaufstieg. Die Entscheidung fiel im Entscheidungssatz der dritten Begegnung.

Nachdem Luxemburg sich zunächst am Samstagmorgen im bulgarischen Sozopol mit 3:0 gegen Liechtenstein behaupten konnte und sich damit ohne Satzverlust den Gruppensieg gesichert hatte, ging es am Nachmittag im entscheidenden Spiel gegen den Ersten der Gruppe B, Mazedonien.

Der nicht mehr in der Weltrangliste geführte Ugo Nastasi brachte die Auswahl der FLT zunächst mit 1:0 (6:4, 6:3) gegen Dimitar Grabul (ATP 1022) in Führung, ehe Christophe Tholl (1644) gegen Tomislav Jotovski (ATP 772) den Ausgleich hinnehmen musste. Im Doppel ging Nastasi an der Seite von Alex Knaff gegen Grabul/Jotovski durch ein 7:5 mit 1:0 in Führung. Die Mazedonier gewannen den zweiten Satz aber mit 6:4 und glichen aus. Das Luxemburger Duo zeigte in der Folge jedoch Nervenstärke und gewann den entscheidenden Durchgang mit 6:2.