(jot) - Eigentlich sollte das Luxemburger Davis-Cup-Team am Mittwoch in der Europa-/Afrikazone III gegen San Marino antreten, wegen starken Regens musste die Begegnung im bulgarischen Sozopol allerdings verlegt werden.

Sie soll nun am Donnerstag ab 10 Uhr Ortszeit (9 Uhr Luxemburger Zeit) über die Bühne gehen, anschließend soll auch das Aufeinandertreffen mit Albanien ausgetragen werden. Das Problem: Auch am Donnerstag soll es in Sozopol regnen.



Für Freitag ist das Aufeinandertreffen mit Liechtenstein programmiert. Sollte Luxemburg Platz eins belegen, würde es im Kampf um den Aufstieg auf einen der drei anderen Gruppensieger treffen.