(jot) - Das Luxemburger Davis-Cup-Team setzt seinen Siegeszug in der Europa-/Afrikazone III fort. Nach dem 3:0-Auftakterfolg am Donnerstag gegen San Marino folgte am Freitag ein weiterer Erfolg gegen Albanien.



Ugo Nastasi setzte sich mit 6:0, 6:0 gegen Genajd Shypheja durch. Alex Knaff gewann 6:0, 6:2 gegen Arber Sulstarova. Somit war die Entscheidung bereits nach den Einzeln gefallen. Das Doppel hatte nur noch statistischen Wert. In diesem behielten Knaff und Tom Diederich mit 6:4, 6:0 gegen Elbi Mjeshtri/Genajd Shypheja die Oberhand.

Am Freitag steht im bulgarischen Sozopol auch noch das Aufeinandertreffen mit Liechtenstein an.