Wie gut Christine Majerus derzeit in Form ist, untermauerte die Luxemburgerin am Montag ein weiteres Mal. Nur einen Tag nachdem sich am Sonntag beim internationalen Quer in Petingen (C2) einen souveränen Erfolg vor den einheimischen Zuschauern feierte, durfte die 29-Jährige auch gestern jubeln.

Majerus startete in Meilen (CH) beim fünften Durchgang des EKZ-Cups. Die Konkurrenz beim dortigen Rennen der UCI-Kategorie C1 konnte sich zwar sehen lassen, doch Luxemburgs Landesmeisterin ließ sich gar nicht aus der Rolle bringen.

Majerus tankt Selbstvertrauen

Die Fahrerin des Teams Boels-Dolmans begann furios und übernahm sofort die Kontrolle des Rennens. Schnell war klar, dass ihr auch Pavla Havlikova (CZE/Weltranglistenposition: 9) und Caroline Mani (F/5) nicht würden das Wasser reichen können. Bereits zwei Runden vor Schluss lag Majerus (12) mit mehr als einer Minute Vorsprung in Front. Im Ziel behauptete sie sich letztendlich mit 57'' Vorsprung auf Mani, 1' vor Lisemarie Henzelon (CH) und 1'05'' vor Havlikova. In der Schlusswertung des EKZ-Cups belegt Majerus Position elf mit 180 Punkten, dabei hat sie nur an zwei der fünf Rennen teilgenommen. Den Gesamtsieg sicherte sich Nicole Koller (CH/330). Majerus zeigte sich gestern richtig zufrieden: „Es ist das perfekte Resultat. Zwei Rennen in zwei Tagen zu gewinnen, ist natürlich schön. Die beiden Strecken in Petingen und Meilen sind sehr verschieden. Dass ich dennoch siegen konnte, zeigt mir, dass ich mich sowohl technisch als auch physisch in guter Form befinde. Ich konnte weiteres Selbstvertrauen tanken.“

Wie stark Majerus derzeit drauf ist, kann sie bereits am Samstag erneut zeigen, wenn sie an den Start der nationalen Titelkämpfe in Remerschen geht.