(SH) - Ein Fest des Sports aber auch der Zuschauer: Die Cyclocross-WM hielt am Wochenende, was sie versprochen hatte. Denn während die Fahrer auf dem schwierigen Terrain unter frenetischem Applaus um Medaillen für ihr Land kämpften, feierten die 28.00 Zuschauer ausgelassen am Streckenrand.

Bier, Après-Ski-Songs und sonstige Hits ließen zwischen den Rennen in den Zelten wahre Partystimmung aufkommen und vereinten Fans unterschiedlicher Fahrer und Nationen. Einige Eindrücke im Video.