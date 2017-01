(DW) - Im Parc Belval in Beles ist richtig viel los. Die ersten Fahrer trainieren auf der Strecke der Cyclocross-WM, die am Samstag und Sonntag stattfindet. Am Donnerstagmittag wurden sie von einem besonderen Besucher beobachtet: Großherzog Henri war vor Ort, um sich einen Überblick über die Strecke zu verschaffen.

Neben Sassenheims Bürgemeister Georges Engel wurde Großherzog Henri noch von UCI-Präsident Brian Cookson und WM-Cheforganisator Eric Leyder begleitet. Er nutzte die Gelegenheit, um den Luxemburger Fahrern viel Glück zu wünschen.