(DW/yr) - Wout van Aert gegen Mathieu van der Poel. So heißt das große Duell im Rennen der Männer bei der Cyclocross-WM, das am Sonntag (Start um 15 Uhr) den Abschluss des Mega-Events in Beles bildet.

Die beiden 22-Jährigen lieferten sich in den vergangenen Tagen eine regelrechte Schlammschlacht - allerdings nicht auf der Strecke. Der Belgier van Aert, der als Titelverteidiger startet, sah sich wegen einer Knieverletzung Dopingvorwürfen ausgesetzt. Er soll diese als Vorwand genutzt haben, um Ausnahmegenehmigungen für Medikamente zu erhalten, die auf der Dopingliste stehen. Van Aert beteuert allerdings, keine illegale Substanzen eingenommen zu haben.

Aus dem Lager des amtierenden Weltmeisters wurden Beschwerden geäußert, da Adrie van der Poel, der Vater Mathieus, bei der Streckenplanung involviert war und so ein Vorteil für den Niederländer entstehen würde. Doch erst am Freitag sprach van Aert dem Weltmeister von 1996 sein Vertrauen aus: "Er baut immer tolle Strecken."

Mathieu van der Poel am Freitag beim Training auf der Strecke.

Foto: Serge Waldbillig

Sportliche Probleme

Auch sportlich hatten die beiden Topfavoriten in den vergangenen Tagen mit Problemen zu kämpfen. Van der Poel wurde beim Weltcup vergangene Woche in Hoogerheide (NL) abgeschlagen 24., während van Aert wegen seiner Knieprobleme komplett verzichtete. "Die Verletzung ist noch nicht ausgeheilt. Ich denke aber, dass das kein Problem sein wird", so van Aert, der eine Woche nicht trainieren konnte.

Kevin Pauwels, Tom Meeusen (beide B) und Lars van der Haar (NL) könnten von den Problemen der beiden Topfavoriten profitieren und für eine Überraschung sorgen.

Luxemburger sollen Rennen genießen

Die Zielsetzung für die Luxemburger Starter ist klar: Scott Thiltges, Lex Reichling, Christian Helmig, Gusty Bausch und Pit Schlechter sollen das Rennen und die Atmosphäre genießen, ohne den Wettbewerb aber zu lasch anzugehen. "Sie sollten versuchen, nicht überrundet zu werden", so Nationaltrainer Michel Wolter, für den die Endplatzierung keine Rolle spielt.

Ähnlich sieht es bei den Espoirs aus, die um 11 Uhr fahren werden. „Ich finde die Strecke äußerst interessant, da sie technische und kraftraubende Passagen aufweist und nicht vergleichbar ist mit den Rundkursen der diversen Weltcuprennen, die ich in diesem Jahr bestritten habe", so Landesmeister Luc Turchi. Neben ihm starten auch noch Felix Keiser und Noah Fries.