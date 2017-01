(DW) - Die Strecke der Cyclocross-WM in Beles ist 3,09 km lang. Zahlreiche Passagen wie Hindernisse, Auf- und Abfahrten oder enge Kurven wurden eingebaut, die die Fahrer am Wochenende vor Probleme stellen könnten.

Christian Helmig, der für Luxemburg am Start steht, ist den Kurs für das "Luxemburger Wort" abgefahren. So können Sie sich mit der Onboard-Perspektive in die Lage der Fahrer versetzen und den ganzen Rundkurs aus einer etwas anderen Sicht verfolgen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Brücken bei der Fahrt noch nicht geöffnet waren und Helmig daran vorbeifahren musste ...