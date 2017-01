(jot) - Christine Majerus (Boels) befindet sich eine Woche vor der WM in Belval weiter in ausgezeichneter Verfassung. Beim Kasteelcross im belgischen Zonnebeke landete die Sportlerin des Jahres am Samstag auf dem zweiten Rang.

Ihr Rückstand auf Weltmeisterin Thalita de Jong (NL/Rabo-Liv) betrug lediglich 23 Sekunden.