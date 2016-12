(müs) - Der Radsportler Vincent Dias dos Santos muss seine Saison beenden. Der Luxemburger stürzte am Montag beim Weltcup-Durchgang in Zolder (B) so schwer, dass er längere Zeit pausieren muss. Das berichtete die Zeitung "Le Quotidien".



Der 26-Jährige erhielt nach dem Sturz im Krankenhaus die Diagnose: rechte Schulter ausgerenkt und Rippe gebrochen. Er wird in der Saison 2016/17 nicht mehr an den Start gehen. Besonders bitter: Der zweifache Saisonsieger (Dommeldingen, Tetingen) wird somit auch die Cyclocross-WM auf heimischem Boden am 28./29. Januar in Beles verpassen.



Der Luxemburger Radsportler hat bereits seit geraumer Zeit immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen, weshalb er sich nur schlecht auf die aktuelle Saison vorbereiten konnte und sich immer wieder Pausen nehmen muss.