Le tirage au sort des rencontres des seizièmes de finale de la Coupe de Luxembourg a été effectué ce lundi soir au siège de la FLF à Mondercange. Quatre duels opposeront des clubs de BGL Ligue dont un appétissant Differdange - Jeunesse. Koerich-Septfontaines, le dernier représentant de la Division 3, a hérité de Wiltz.

Les seizièmes de finale vont faires des dégâts puisque Käerjéng sera opposé au RM Hamm Benfica, deux équipes plus préoccupées par le championnat, Mondorf recevra Rosport, l'Union Titus Pétange sera rendra à Dudelange alors que l'affiche de cette étape de la compétition mettra aux prises le FC Differdange 03 à la Jeunesse Esch.

"J'ai quand même porté chance au club en étant présent ici", a commenté Guy Altmeisch, représentant du conseil d'administration differdangeois. "Premièrement, nous allons disputer cette rencontre à domicile, et deuxièmement ce sera une rencontre extrêmement intéressante pour les spectateurs. Mais nous savons tous que la Coupe a ses propres règles et qu'il faudra aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux. Que le meilleur gagne!"



Du côté de la Jeunesse et de son représentant, René Battibugli, c'était un peu la soupe à la grimace. "Ah ça! Nous n'avons pas tiré le meilleur lot! D'autant plus que ces dernières années, nous avons régulièrement perdu chez eux. Mais ça ne veut pas dire que nous avons perdu d'avance. Comme eux, nous avons 50% de chances de nous qualifier."

Patrick Schilttz, le président de Koerich-Septfontaines, lui aussi avait rêver d'un meilleur tirage. Ce sont les promotionnaires wiltzois qui sont les prochains adversaires du petit Poucet, ultime représentant de la Division 3. "Nous n'avons pas eu beaucoup de chances sur ce coup-là. Wiltz n'est pas une équipe qui va nous ramener beaucoup de monde et c'est une équipe forte. Nous ne sommes pas gâtés! J'aurais préféré un derby avec notre voisin de Kehlen, ou un des clubs du top: Dudelange, Fola ou la Jeunesse. Nous avons bien entendu fait la fête après la qualification contre Beggen. Après un petit décrassage, il nous faudra nous reconcentrer au plus vite sur le championnat qui reste notre priorité. Nous avons certaines ambitions, nous avons effectué un bon recrutement cet été pour ne pas rester en Division 3. La montée est notre objectif de fin de saison et cette qualification contre Beggen peut nous servir pour progreser encore."



Les rencontres du troisième tour de l'épreuve sont programmées le dimanche 30 octobre.



Les rencontres

Käerjéng (BGL Ligue) - RM Hamm Benfica (BGL Ligue)

Kehlen (D1) - Rumelange (BGL Ligue)

US Esch (PH) - Strassen (BGL Ligue)

Feulen (D2) - Swift (PH)

Differdange (BGL Ligue) - Jeunesse (BGL Ligue)

Steinsel (D1) - Lorentzweiler (D1)

Norden 02 (PH) - RFCUL (BGL Ligue)

Mondorf (BGL Ligue) - Rosport (BGL Ligue)

Dudelange (BGL Ligue) - Titus Pétange (BGL Ligue)

Medernach (D1) - Etzella (PH)

Hostert (PH) - Progrès (BGL Ligue)

Hosingen (D2) - Rodange (PH)

Koerich-Septfontaines (D3) - Wiltz (PH)

Lintgen (D1) - Mondercange (PH)

Sandweiler (PH) - Fola (BGL Ligue)

Grevenmacher (PH) - Canach (BGL Ligue)