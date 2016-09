(jg) - Die ganz großen Sensationen blieben in der zweiten Runde der Coupe de Luxembourg aus: Alle 14 Teams aus der BGL Ligue können weiterhin noch vom Pokalsieg träumen.

Anders sieht die Situation aber bereits in der Ehrenpromotion aus: Aus Luxemburgs zweithöchster Spielklasse hat es vier Mannschaften erwischt. Mamer unterlag in Steinsel (1), Mertert-Wasserbillig in Kehlen (1) und Bissen in Lorentweiler (1).



Die größte Überraschung schaffte Koerich-Simmern. Der Drittdivionär schaltete die um drei Klassen höher spielenden Beggener im Elfmeterschießen aus. Die Mannschaft ist der Überraschungsgast in der dritten Runde, die am Montagabend ausgelost wird.

Viele Treffer bekamen die Zuschauer in Beckerich zu sehen: US Esch (EP) hatte kein Erbarmen mit dem Außenseiter und behauptete sich mit 13:1.



COUPE DE LUXEMBOURG - Zweite Runde

Itzig (1) – Differdingen (BGL) 0:5

Red Black Egalité (1) – Sandweiler (EP) 1:5

Aspelt (2) – Käerjéng (BGL) 0:4

Kayl-Tetingen (1) – Titus Petingen (BGL) 2:3

Pratz-Redingen (1) – RM Hamm Benfica (BGL) 2:3

Lorentzweiler (1) – Bissen (EP) n.E. 7:6

Steinfort (2) – Etzella (EP) 1:4

Erpeldingen (1) – Rümelingen (BGL) 1:6

Mühlenbach (1) – Niederkorn (BGL) 0:1

Mensdorf (2) – Canach (BGL) 0:3

Diekirch (2) – Rodange (EP) 1:3

Münsbach (1) – Hostert (EP) 0:6

Wintger (2) – Hesperingen (EP) 0:6

Steinsel (1) – Mamer (EP) 1:0

Weiler (1) – Rosport (BGL) 1:4

Schifflingen (1) – Düdelingen (BGL) 1:7

Luna Oberkorn (2) – Wiltz (EP) 0:3

Perlé (3) – Fola (BGL) 0:7

Merl (2) – Monnerich (EP) 0:2

Kehlen (1) – Mertert-Wasserbillig (EP) n.V. 3:1

Junglinster (1) – Mondorf (BGL) 0:4

Colmar-Berg (2) – Strassen (BGL) 0:5

Koerich-Simmern (3) – Beggen (EP) n.E. 5:4

Beckerich (3) – US Esch (EP) 1:13

Remich-Bous (1) – RFCUL (BGL) 0:8

Bastendorf (1) – Norden 02 (EP) n.V. 1:2

Cebra (3) – Jeunesse (BGL) 1:3

Walferdingen (1) – Grevenmacher (EP) 1:3

Hosingen (2) – Biwer (2) 4:3

Schouweiler (2) – Lintgen (1) 0:4

Tricolore (3) – Medernach (1) 1:4

Fels (2) – Feulen (2) 2:4