(ms) - Der Favorit hat sich durchgesetzt. Der HB Esch hat wie erwartet im Endspiel der Loterie Nationale Coupe de Luxembourg vor 1.400 Zuschauern im Gymnase der Coque mit 32:24 gegen Berchem die Oberhand behalten und damit den sechsten Pokaltriumph der 15-jährigen Vereinsgeschichte eingefahren.

Dass es am Ende so deutlich werden würde, war über weite Strecken der Begegnung nicht abzusehen. Berchem war extrem gut auf den Gegner eingestellt und vor allem in der ersten Hälfte sogar phasenweise die überlegene Mannschaft.



Nach 24' sollte das Team von Trainer André Gulbicki mit 13:9 in Führung liegen und stellte die Escher vor große Probleme. Doch so langsam steigerte sich der HB Esch in der Verteidigung, was das Berchemer Spiel ins Stocken brachte. Das Team aus dem Roeserbann hatte immer mehr Mühe erfolgreich zum Abschluss zu kommen und schien auch physisch Mitte der zweiten Hälfte etwas nachzulassen.



Nach einem kurzzeitigen Zwei-Tore-Rückstand schaffte Pietrasik ein letztes Mal den Ausgleich für den Außenseiter (20:20), ehe die folgenden Minuten fatal wurden. Berchem leistete sich mehrere Ballverluste, was Esch zu einem 7:0-Lauf binnen sieben Minuten nutzte. Damit war in der 54.' beim Stand von 27:20 die Entscheidung gefallen und die Escher durften sich Pokalsieger 2016/2017 nennen.



HB Esch jubelt

Foto: Ben Majerus