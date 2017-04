(bob) - Der Favorit hat sich durchgesetzt: Im ersten Halbfinale der Coupe de Luxembourg triumphierte Fola vor heimischer Kulisse mit 4:0 gegen den hauptstädtischen RFCU Lëtzebuerg.

Das Team von Trainer Jeff Strasser ging bereits nach fünf Minuten durch Nationalspieler Rodrigues in Führung, der dem gegnerischen Keeper per Kopfball keine Abwehrchance ließ.



Doch die Escher spielten weiter munter nach vorne und belohnten den betriebenen Aufwand in der 40.', als Dallevedove nach einem Pass von Klapp auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gastgeber das Spiel, sodass Bensi in der 78.' mit einem platzierten Schuss folgerichtig das 3:0 erzielte. In der 90.' gelang dem Angreifer ein weiterer Treffer zum 4:0-Endstand.



Am Donnerstag wird im Duell zwischen US Esch und F91 Düdelingen um 19.30 Uhr der Finalgegner ermittelt. Das Endspiel findet am 28. Mai um 17 Uhr im Stade Josy Barthel ausgetragen.