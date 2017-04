(bob) - Am Dienstag wurden in den Räumlichkeiten der FLF in Monnerich die Pokal-Halbfinals ausgelost. Am 26. April kommt es zum Duell zwischen Fola und RFCU Lëtzebuerg, am Folgetag muss F91 Düdelingen auswärts gegen US Esch antreten.

Nachdem sich Titelfavorit F91 gegen Differdingen durchgesetzt hatte, trifft man nun auf den Spitzenreiter der Ehrenpromotion. Auch Fola kann sich gute Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen. Gegen RFCU Lëtzebuerg ist das Team von Jeff Strasser klar favorisiert.



Die Auslosung

Coupe de Luxembourg - Halbfinale



26. April



19.30: Fola - RFCU Lëtzebuerg



27. April

19.30: US Esch - F91



Coupe FLF

Lintgen (1) - Äischdall (1)



Sanem (1) - Wormeldingen (1)



Merl (2) - Remich-Bous (1)



Kehlen (1) - Lorentzweiler (1)



Die Partien der Coupe FLF finden am 10. Mai statt.