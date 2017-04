(bob) - Im Finale der Coupe de Luxembourg trifft die Escher Fola auf F91 Düdelingen! Nachdem sich das Team von Trainer Jeff Strasser am Mittwochabend im Duell mit RFCU Lëtzebuerg 4:0 durchgesetzt hatte, triumphierte F91 Düdelingen am Donnerstag gegen US Esch mit 3:0.



Der Zweitligist wollte vor heimischer Kulisse gegen den Titelfavoriten zwar für eine Überraschung sorgen, doch am Ende setzte sich die Klasse der Gäste durch.

Nach 19 Minuten brachte Nationalspieler Turpel seine Farben mit 1:0 in Führung. In der Folge bestimmte F91 weiterhin das Spiel. Nach dem Seitenwechsel erhöhte das Team von Coach Dino Toppmöller noch einmal das Tempo, bevor Stolz die Partie mit Treffern in der 60.' und 61.' entschied.

Das Finale findet am 28. Mai um 17 Uhr im Stade Josy Barthel statt.