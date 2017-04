(PJ) – F91, Fola und RFCU Lëtzebuerg haben am Ostersamstag das Halbfinale der Coupe de Luxembourg erreicht.

Im Spitzenspiel zwischen Differdingen und F91 durfte nach 90 Minuten die Düdelinger jubeln. Mit einem 3:0-Auswärtserfolg nahm F91 Revanche für die vor Wochenfrist erlittene Niederlage in der Meisterschaft. Düdelingen übernahm nach einer ausgeglichenen Anfangsphase die Initiative und wurde kurz vor dem Seitenwechsel mit dem Führungstreffer belohnt. Ibrahimovic überwand den Differdinger Schlussmann mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze. Differdingen verpasste nach der Pause bei einem Pfostentreffer den Ausgleich, ehe F91 mit dem zweiten Tor durch Cruz (67.‘) die Entscheidung gelang. Turpel stellte in der 89.‘ den Endstand her.

Fola konnte sich vor heimischer Kulisse erwartungsgemäß gegen Rosport behaupten und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die Gäste von der Untersauer mischten zwar über weite Strecken gut mit, am Ende musste sich der FC Victoria aber mit einer 0:2-Niederlage aus dem Pokalwettbewerb verabschieden. Die Escher sorgten mit ihren Treffern kurz vor der Pause und kurz vor dem Spielende für die Entscheidung.

Der FC Etzella verlangte dem eine Klasse höher eingestuften RFCU Lëtzebuerg alles ab. Am Ende musste der Verein aus der Ehrenpromotion allerdings die Segel streichen. Die abgeklärteren Gäste aus der Hauptstadt gingen vor der Pause durch Torjäger Jahier in Führung. Auch im zweiten Spielabschnitt war kein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams zu erkennen. Die Gäste verdoppelten schließlich durch Jahier den Vorsprung und ziehen in die Vorschlussrunde ein.

Am Montag wird im Duell der Clubs aus der Ehrenpromotion zwischen Rodange und US Esch der vierte Halbfinalist ermittelt.