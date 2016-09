(AW) - David gegen Goliath – im Fußballpokal ist dieses ungleiche Duell aktueller denn je. In der zweiten Runde der Coupe de Luxembourg treffen Gegensätze aufeinander, vor allem in den Spielen der beiden Escher Topteams. Doch die Außenseiter bringen großen Ehrgeiz mit.

Meisterschaftsanwärter Fola tritt in der Coupe de Luxembourg in Perlé an, der Rekordtitelträger Jeunesse bei Cebra. Die Gegner spielen in der dritten Division, also vier Ligen tiefer als die prominenten Gäste.



Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Gastgebern. „Für den Verein ist es ein ganz besonderes Ereignis“, sagt Gabriel Vieira, der Trainer in Perlé, und legt Wert auf Einsatz und Disziplin: „Auch wenn wir das Spiel wohl zu 99 Prozent verlieren werden, ist es wichtig, dass wir als Mannschaft auftreten.“ Für ihn ist das Pokalfieber seiner Spieler nicht unproblematisch: „Jeder hat nur noch über Fola geredet. Das war auch der Grund, weshalb wir unser erstes Ligaspiel verloren haben. Ich hoffe, dass uns am Ende der Saison nicht gerade diese drei Punkte fehlen.“



Nach dem Abstieg kam der Umbruch



Gemeinsam haben einige der Außenseiter, dass man nach dem Abstieg Umbrüche bewältigen muss und wieder weiter nach oben will. Auch Vieira peilt mit seinem neuen Club den sofortigen Wiederaufstieg an. Er hat als Spieler von Beggen und Etzella sehr viel Erfahrung in der höchsten Liga gesammelt, gegen Fola hat er selbst noch gespielt. Diesmal kann der 31-jährige Spielertrainer wegen einer Zerrung aber nicht aktiv ins Geschehen eingreifen.



„Im Fußball ist alles möglich, wenn man nur will“, sagt Cebra-Coach Tiago Salgado. Doch eine Sensation erwartet er nicht wirklich. „Wir freuen uns natürlich, dass wir gegen einen so großen Verein spielen dürfen, das ist eine Extramotivation für meine Spieler. Andererseits wären wir über einen weniger starken Gegner auch froh gewesen, weil wir dann größere Chancen auf ein Weiterkommen gehabt hätten.“ Auch Salgado hat mit seinem Team einen Neuaufbau hinter sich.



Mutiges Junglinster



Titelverteidiger F91 Düdelingen ist in seiner Pokalpartie ebenfalls klarer Favorit, auch wenn Gegner Schifflingen zwei Klassen höher spielt als die Kontrahenten von Fola und Jeunesse. Schifflingens Trainer Samuel Scholer betont den positiven Aspekt der Außenseiterrolle: „Auf uns lastet überhaupt kein Druck.“ Chancenlos sieht er den Erstdivisionär nicht. „Natürlich bin ich Realist. Aber wir haben gute Spieler.“ Priorität habe die eigene Meisterschaft.



Auch Ligakonkurrent Junglinster versucht im Heimspiel gegen Pokalfinalist Mondorf, einen Club aus der BGL Ligue aus dem Wettbewerb zu werfen. „Aber da muss schon alles passen. Wir gehen in das Spiel mit dem Ziel, eine Runde weiterzukommen. Doch es ist kein Drama, wenn wir verlieren“, sagt Trainer Benny Reiter. Der frühere Nationalspieler trifft auf den Verein, den er selbst vor einigen Jahren trainiert hatte. Die Statistik macht dem Team aus Junglinster Mut: 2016 hat man noch kein Pflichtspiel verloren.

Erpeldingen will in die Runde drei

Ein anderer Ex-Nationalspieler, Erpeldingens Trainer Charles Leweck, blickt der Partie seiner Mannschaft gegen Rümelingen zuversichtlich entgegen. „Wir haben die Saison mit einem 5:0 und einem 5:1 angefangen. Die Stimmung ist so gut wie lange nicht mehr. Wir möchten dies nutzen und haben den Ehrgeiz, weiterzukommen, auch wenn wir zwei Divisionen tiefer als Rümelingen spielen“, sagt er. Erpeldingen war zuletzt aus der Ehrenpromotion abgestiegen.

„Wir können natürlich nicht besonders viel erwarten. Aber wir wollen beweisen, dass wir auch Fußball spielen können“, meint Sportdirektor Hasim Skenderovic vom Erstdivisionär Kayl-Tetingen, der auf BGL-Ligue-Aufsteiger Titus Petingen trifft. In der Vorsaison spielten beide Clubs noch in der Ehrenpromotion, nun sind sie zwei Ligen auseinander. Nach Abstieg und Umbruch fiel Kayl-Tetingen die Umstellung auf die neue Spielklasse sehr schwer, so Skenderovic, der weiß, wie überlegen Titus Petingen mittlerweile sein dürfte: „Aber wir geben unser Bestes.“



Programm der Begegnungen vom Wochenende



Am Samstag:



18.00: Remich-Bous (1) – RFCUL (BGL)



19.00: Schouweiler (2) – Lintgen (1)



20.30: Walferdingen (1) – Grevenmacher (EP)

Am Sonntag:

16.00: Itzig (1) – Differdingen (BGL)



16.00: Kayl-Tetingen – Titus Petingen (BGL)



16.00: Lorentzweiler (1) – Bissen (EP)



16.00: Erpeldingen (1) – Rümelingen (BGL)



16.00: Mensdorf (2) – Canach (BGL)



16.00: Diekirch (2) – Rodange (EP)



16.00: Münsbach (1) – Hostert (EP)



16.00: Wintger (2) – Hesperingen (EP)



16.00: Steinsel (1) – Mamer (EP)



16.00: Red Black Egalité (1) – Sandweiler (EP)



16.00: Schifflingen (1) – F91 (BGL)

16.00: Merl (2) – Monnerich (EP)

16.00: Kehlen (1) – Mertert-Wasserb. (EP)



16.00: Colmar-Berg (2) – Strassen (BGL)

16.00: Koerich-Simmern (3) – Beggen (EP)

16.00: Beckerich (3) – US Esch (EP)

16.00: Mühlenbach (1) – Niederkorn (BGL)



16.00: Bastendorf (1) – Norden 02 (EP)



16.00: Cebra (3) – Jeunesse (BGL)



16.00: Pratz-Redingen (1) – RM Hamm B. (BGL) (Spielfeld Redingen)

16.00: Aspelt (2) – Käerjéng (BGL)



16.00: Hosingen (2) – Biwer (2)



16.00: Tricolore (3) – Medernach (1)

16.00: Fels (2) – Feulen (2)



17.30: Perlé (3) – Fola (BGL)

18.00: Luna Oberkorn (2) – Wiltz (EP)

18.00: Junglinster (1) – Mondorf (BGL)