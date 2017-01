(jg) - Guy-Roland Ndy Assembé wird das Halbfinale in Frankreichs Coupe de la Ligue nicht so schnell vergessen. Dem Torwart unterlief ein folgenschwerer Patzer. Und sein Team aus Nancy schied aus.



Dabei begann alles so gut für den Kameruner: Der 30-Jährige kehrte nach einer Adduktorenverletzung zurück ins Tor der AS Nancy Lorraine und absolvierte eine gute Partie mit einigen sehenswerten Paraden, zumindest bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit.



Dann patzte er auf übelste Art und Weise: Jemerson (Monaco) spielte den Ball mit der Hacke in den Strafraum, Assembé schien den Ball problemlos aufzunehmen... und dann stand es plötzlich 1:0 für die Monegassen. Assembé war der Depp des Tages. Besonders ärgerlich: Der von Falcao erzielte Treffer war das einzige Tor des Tages. Nancy schied im Halbfinale aus, während Monaco im Endspiel auf Paris SG trifft.

Sehen Sie sich das Missgeschick von Assembé im Video an: