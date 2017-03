(jot) - Frisches Blut für den Verwaltungsrat des Nationalen Olympischen Komitees: Neu aufgenommen wollen - wie das "Luxemburger Wort" bereits vermeldet hatte - der ehemalige Kapitän der Volleyball-Nationalmannschaft der Männer, Ralf Lentz, sowie Lynn Spielmann, der Vizepräsident des HB Düdelingen und Richter an der Cour administrative ist. Jean-Louis Margue und Rita Krombach streben kein weiteres Mandat im Verwaltungsrat an. Dies hat das COSL nun offiziell vor seiner Generalversammlung am Samstag kommender Woche in Oberkorn bestätigt.



Zur Wiederwahl stellen sich neben Präsident André Hoffmann noch Paul Marcy, Michel Knepper, Alwin de Prins, Alex Goergen, Marie-Paule Hoffmann, Axel Urhausen, Coryse Simon-Junius und Caroline Weber. Großherzog Henri ist als Mitglied des IOC automatisch vollwertiges Mitglied des Verwaltungsrats des COSL.



Die Wahlen des COSL-Verwaltungsrats gehen seit 2001 nach dem sogenannten Präsidialsystem über die Bühne. Der Präsidentschaftskandidat (in diesem Fall Hoffmann) tritt mit einer Mannschaft an.