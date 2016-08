C'est le volte-face de l'été 2016. Le "volte-farce", même. Jonathan Joubert, un temps écarté de la sélection luxembourgeoise après dix années de bons et loyaux services, fait son... retour fracassant une semaine plus tard suite à la blessure du nouveau titulaire dans les buts, Anthony Moris. Cet épisode est-il digne d'une équipe nationale en route vers les éliminatoires du Mondial 2018?

Par Jean-François Colin

Eté 2016. Les lampions de l'Euro se sont éteints. Chacune de leur côté, les sélections européennes préparent activement les éliminatoires du prochain Mondial russe. Car la roue du football ne cesse de tourner. Les objectifs diffèrent forcément, mais de Gibraltar à l'Allemagne, de Malte à l'Angleterre, du Portugal, champion d'Europe en titre, à la Moldavie, le jeu reste identique: tout le monde entend faire mieux que la dernière fois, pour les uns la qualification est une obligation absolue, pour d'autres un souhait formel voire un vœu pieux, pour d'autres enfin c'est l'occasion de faire table rase d'un passé récent peu glorieux, d'oser, d'innover, d'injecter du sang neuf dans l'hypothétique espoir d'un futur proche radieux.

Prenez l'Espagne et le Luxembourg, que tout oppose, a priori. La première a changé de sélectionneur après un Euro en demi-teinte au parfum de fin de cycle pour Vicente del Bosque, le second a renouvelé sa confiance envers Luc Holtz. Les Ibères affrontent la Belgique en amical ce jeudi, là où les Roude Léiwen se jaugeront en Lettonie vendredi. De concert, Julen Lopetegui et Luc Holtz, grand fervent du football au pays de Cervantès, ont jeté un pavé dans la mare, en prenant la lourde décision d'écarter leur "monument" dans les buts, respectivement Iker Casillas (35 ans, 167 sélections) et Jonathan Joubert (36 ans, 84 sélections).

Mais si l'absence de "San Iker" de la Roja suscite l'émoi dans la péninsule, si un monstre sacré comme Sergio Ramos s'avoue "surpris" de l'absence de Casillas qu'il trouve "bizarre", le nouveau sélectionneur basque ne transigera pas et campera sur ses positions d'accorder son entière confiance à David de Gea, tout en appelant Adrian (West Ham) et Pepe Reina (Naples).



A Lipperscheid, à l'inverse, il aura fallu une blessure à la cuisse gauche d'Anthony Moris et un malheureux forfait du gardien malinois pour faire machine arrière toute, et acter le retour aux affaires de Jonathan Joubert! Amer, "Jon" avait renâclé huit jours plus tôt à l'idée de devoir s'asseoir sur le banc, dans l'ombre de l'Habaysien, et les portes de la sélection s'étaient refermées pour lui après dix années et 84 sélections, où son aura, sa personnalité, son talent, ses arrêts majestueux et son look auront à jamais marqué l'histoire de l'équipe nationale. Et voilà qu'aujourd'hui, cette histoire-là se poursuit...

Alors que penser de ce volte-face? De ce "volte-farce"? Qui a fait preuve de faiblesse? Holtz? Joubert? Les deux? Les instances fédérales? A qui profite cet effet girouette? Y a-t-il eu pression? Si oui, d'où est-elle venue? Des anciens, comme Mutsch ou Joachim, frères d'armes de Joubert en sélection depuis une décennie?



Autant de questions sans réponse avant que les langues ne se délient un jour... Seule certitude, pour une sélection représentative et son entourage qui entendent depuis plusieurs années présenter un visage plus professionnel dans tous les domaines, à l'image du nombre croissant de ses joueurs évoluant hors frontières, cet épisode grotesque fait clairement tache et rappelle davantage les petits arrangements entre amis dans le club du village, scellés au coin du comptoir de la buvette locale à l'appel d'une tournée générale, que la conduite sereine et réfléchie d'une sélection en route sur le chemin des éliminatoires du Mondial 2018. Il exhibe aussi au grand jour le degré de confiance qu'accorde le sélectionneur à ses substituts, Ralph Schon et Valentin Roulez.

Casillas n'est plus là, mais Joubert, lui, est encore bien présent. Au crépuscule des dieux, l'Espagnol et le Luxembourgeois ne sont décidément pas logés à la même enseigne.