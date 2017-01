(LS) - Jennifer Thielen hängt ihren Rennhelm als Co-Pilotin an den Nagel. Die 32-jährige Luxemburgerin, die im vergangenen Jahr an der Seite des deutschen Piloten Julius Tannert in der Rallye-Junioren-EM im Einsatz war, bleibt dem Automobilsport zwar erhalten, wechselt aber die Fronten.



Von Opel, bei dem sie im Rallye Junior Team zum Einsatz kam, geht es zum Hyundai-WRC-Werksteam. Dort wird sie zukünftig organisatorische Aufgaben im Hintergrund übernehmen. Um diese hauptberufliche Herausforderung meistern zu können, hat Thielen, die seit 2015 Mitglied des Förderkaders des COSL war, ihre Arbeitsstelle in Diekirch gekündigt.