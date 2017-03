(jg/DW) - Christine Majerus hat keine Zeit für Erholung. Nach der Cyclocross-WM in Beles wechselte die 30-jährige Radsportlerin recht schnell auf die Straße, auf der sie bereits einige Rennen bestritt.



"Das Jahr 2016 hatte es in sich, da es gleich mehrere Termine gab, an denen ich mich in absoluter Topform präsentieren wollte: Ein gutes Resultat bei den Olympischen Spielen war ein Ziel, genau wie bei den Weltmeisterschaften im Oktober in Katar ...