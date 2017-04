Die Viertelfinalbegegnungen der Champions League stehen an! Ab Dienstagabend geht der Kampf um den Titel in der Königsklasse in die nächste Runde. In Dortmund trifft der BVB auf Monaco, während Juventus Turin den FC Barcelona empfängt. Nach dem spektakulären Achtelfinalerfolg gegen Paris SG sind die Katalanen der Titelfavorit Nummer eins. Ab 20.45 Uhr spielt „Barça“ im Juventus Stadium um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 19. April.



Zu einem weiteren Spitzenduell kommt es am Mittwoch ab 20 ...