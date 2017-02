(dpa) - Paris SG hat vor dem Achtelfinalhinspiel gegen den FC Barcelona gehörigen Respekt vor den Spanniern. Gegen das Sturmtrio des FC Barcelona aus Messi, Luis Suarez und Neymar reichen harte Arbeit und höchste Konzentration nach Ansicht des brasilianischen Kapitäns Thiago Silva nicht aus. „Da muss man auch schon zu Gott beten“, sagte Thiago Silva der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“. Landsmann Lucas Moura sagte gar, Messi könne man nur stoppen, „wenn man ihn festbindet“.

Die favorisierten „Barça“-Profis äußerten sich vor den Hinspiel im Parc des Princes gar nicht, die französischen Fans dagegen machten ihre Skepsis umso deutlicher. In einer Online-Umfrage des Radiosenders RTL sagten 72 Prozent der gut 1 000 Teilnehmer, PSG werde ausscheiden. Torwart Trapp ist optimistischer: „Ich sehe jeden Tag, über welche Qualitäten unsere Mannschaft verfügt. Wir müssen uns vor dem FC Barcelona nicht verstecken.“ Sogar der Gewinn der Königsklasse sei möglich.

Beide Teams bestanden ihre Generalproben souverän. Der FC Barcelona setzte sich bei Alaves mit 6:0 durch. Paris gewann bei Bordeaux 3:0. In Bordeaux kehrte der zuvor verletzte Trapp zwischen die Pfosten zurück, nachdem sein Rivale Aréola schwer gepatzt hatte. Er wird wohl auch am Dienstag den Vorzug bekommen. Das Duell des 26-Jährigen mit seinem Landsmann ter Stegen im Tor von „Barça“ dürfte den Ausgang des Spiels beeinflussen. Auch für Draxler gibt es ein Wiedersehen mit dem deutschen Nationalmannschaftskollegen ter Stegen.

Trainer schätzen sich

Und auch zahlreiche weitere Profis in den Kadern der beiden Teams kennen sich gut. Messi wird PSG-Mann di Maria, einem seiner besten Freunde in der argentinischen Nationalmannschaft, dieses Mal wohl kein Glück wünschen. Abwehrmann Thiago Silva wollte seinem Landsmann Neymar eigentlich das Leben schwer machen, doch er fällt wegen muskulären Problemen aus. Ein Wiedersehen feiern auch die früheren Schalker Kollegen Draxler und Rakitic. Barcelonas Digne kennt aus seiner Pariser Zeit fast alle im Team des Gegners. Der spanische PSG-Trainer Unai Emery, der zuvor den FC Sevilla betreute, versteht sich bestens mit „Barça“-Coach Luis Enrique. Dass die clubübergreifenden Freundschaften nun ruhen müssen, gibt der Uruguayer Cavani unumwunden zu. Der mit 25 Treffern beste Torschütze der Ligue 1 hat vor dem Duell mit seinem Landsmann und „Barça“-Torjäger Suarez sogar jeden Kontakt zu seinem Freund abgebrochen. „Ich rufe Suarez nicht an. Vor und während eines Spiels verstehe ich keinen Spaß“, sagte er dem Sportblatt „AS“. Er will am Dienstagabend auf dem Platz Tore sprechen lassen.

Keine Vorfreunde bei Dortmund

Von Vorfreude war bei Dortmund vor dem Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon unterdessen wenig zu spüren. Ungewohnt wortkarg bestiegen die Dortmunder Profis gestern den Flieger Richtung Lissabon. Zwei Tage nach dem peinlichen 1:2 beim Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt herrschte noch immer Katerstimmung. Immerhin bietet sich im Champions-League-Achtelfinale bei Benfica Lissabon am Dienstag die Chance zur Frustbewältigung. Wieder einmal könnte die Königsklasse dazu beitragen, die rätselhaften Formschwankungen im Ligaalltag zu kaschieren.

Das Team versuchte vor dem Spiel in Lissabon die Niederlage in Darmstadt auszublenden. „Wir wissen alle, dass wir es in Darmstadt verbockt haben, aber das darf jetzt keine Rolle mehr spielen“, betonte Kapitän Schmelzer vor dem Abflug. „Wir haben bisher in der Champions League gute Spiele gemacht. Das soll so bleiben.“ Deshalb ist Torwart Roman Bürki davon überzeugt, dass das BVB-Team in Lissabon sein „wahres Gesicht“ zeigen werde.



Harte Arbeit: Borussia Dortmund muss gegen Benfica Lissabon wieder in die Spur finden.

Foto: AFP

Die Aussage des Schweizer Nationalkeepers verriet viel über den Charakter der Mannschaft. Mit ihrem Auftritt in Darmstadt machte sie wieder einmal deutlich, wie groß bei ihr die Kluft zwischen Fußballkunst auf großer Bühne und dürftigen Vorstellungen in den Bundesliga-Hinterhöfen ist. Imposante 21 Treffer erzielte der BVB in der Königsklassen-Gruppenphase und sorgte damit für einen Rekord. Dembélé hofft, dass die Mannschaft in Lissabon wieder ihr Potenzial abruft: „Wir waren im Herbst in der Champions League extrem konzentriert und fokussiert. Ich hoffe, das bleibt jetzt gegen Benfica so“, sagte der Dribbelkünstler dem „Kicker“.

Doch so leicht wie bei Legia Warschau (6:0) und Sporting Lissabon (2:1) dürfte es beim portugiesischem Meister und aktuellen Tabellenführer nicht werden. „Benfica ist mit Abstand der größte Club in Portugal. Einer, der mit seiner Wucht enorme Dynamik entfachen kann“, warnte Sportdirektor Michael Zorc. Immerhin erreichte Benfica noch im vorigen Jahr das Viertelfinale des Wettbewerbs und scheiterte nur knapp am FC Bayern München (2:2/0:1). Weniger respektabel ist dagegen die aktuelle Bilanz in der Champions League. Das Team von Trainer Rui Vitoria holte in der Gruppenphase nur acht Punkte und damit die wenigsten aller noch im Wettbewerb verbliebenen Clubs.

Ermutigend ist zudem die jüngste BVB-Bilanz gegen portugiesische Clubs. Sowohl der FC Porto in der vorigen Europa-League-Saison als auch Sporting Lissabon in dieser Champions- League-Saison wurden jeweils zwei Mal besiegt.

Südtribüne wird gesperrt

Ein brisantes Thema ist unterdessen geklärt: Borussia Dortmund hat nach den Ausschreitungen beim Ligaspiel gegen RB Leipzig dem Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses zugestimmt. Die Südtribüne wird beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen den VfL Wolfsburg gesperrt.





Programm, Hinspiele

Heute:

20.45: Benfica Lissabon – Dortmund

20.45: Paris SG – FC Barcelona

Morgen:

20.45: Real Madrid – Neapel

20.45: Bayern München – FC Arsenal

Am Dienstag, den 21. Februar:

20.45: Manchester City – Monaco

20.45: Leverkusen – Atletico Madrid

Am Mittwoch, den 22. Februar:

20.45: FC Porto – Juventus Turin

20.45: FC Sevilla – Leicester

Rückspiele

Am Dienstag, den 7. März:

20.45: FC Arsenal – Bayern München

20.45: Neapel – Real Madrid

Am Mittwoch, den 8. März:

20.45: Borussia Dortmund – Benfica Lissabon

20.45: FC Barcelona – Paris SG

Am Dienstag, den 14. März:

20.45: Juventus Turin – FC Porto

20.45: Leicester – FC Sevilla

Am Mittwoch, den 15. März:

20.45: AS Monaco – Manchester City

20.45: Atletico Madrid – Leverkusen