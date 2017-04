(sid/jot) - Der FC Bayern ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Meister unterlag Real Madrid nach Verlängerung mit 2:4. Nach 90 Minuten lag man noch mit 2:1 in Führung.



Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Nach dem 1:2 vor eigenem Publikum schnupperte der deutsche Meister bei Real Madrid an der Überraschung, musste sich aber mit 2:4 nach Verlängerung aus der Königsklasse verabschieden. Matchwinner bei den "Königlichen" war einmal mehr Cristiano Ronaldo, der drei Tore erzielte – wobei das vorentscheidende irregulär war. Der FC Bayern war durch einen von Lewandowski verwandelten Foulelfmeter in der 53.' in Führung gegangen. Cristiano Ronaldo glich in der 76.' aus. Unmittelbar danach unterlief Ramos ein Eigentor. Bayern führte mit 2:1. Doch bevor es in die Verlängerung ging, wurde Vidal in der 84.' wegen vermeintlichen Foulspiels vom ungarischen Unparteiischen Kassai des Feldes verwiesen.



In der Verlängerung spielte Real dann seine numerische Überlegenheit aus. Cristiano Ronaldo traf zunächst aus Abseitsposition zum 2:2 (105.'). Danach brachte der Portugiese sein Team mit 3:2 in Führung (109.'). Die Gegenwehr der Münchner war gebrochen, Asensio durfte sich auch noch in die Torschützenliste eintragen (112.').

Bei Bayern waren die angeschlagenen Innenverteidiger Boateng und Hummels etwas überraschend aufgelaufen. Sie kämpften wacker, konnten die Niederlage aber auch nicht verhindern. Der Luxemburger Jean Lemmer war Schiedsrichterbeobachter.



Atletico Madrid zieht Leicester den Zahn

Atletico Madrid ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat das Champions-League-Abenteuer des tapferen englischen Meisters Leicester City im Viertelfinale beendet. Dem Vorjahresfinalisten reichte in einem sehenswerten Rückspiel ein 1:1 bei den „Foxes“, um den letzten Vertreter der englischen Premier League zu eliminieren. Zuvor hatten bereits Tottenham Hotspur, Manchester City und der FC Arsenal in der Königsklasse die Segel streichen müssen. Das Hinspiel hatten die Spanier vergangene Woche gegen den englischen Überraschungschampion mit 1:0 gewonnen.



Atletico-Eigengewächs Saul Niguez hatte in der 26.' für die Führung der Gäste gesorgt. Vardy ließ die Hausherren in der 61.' dann mit seinem zweiten Treffer in der Königsklasse wieder träumen. Atletico brach jedoch nicht ein.