(sid) - Zinédine Zidane geht auf Nummer sicher: Das 3:1 aus dem Hinspiel ist ein gutes Polster, doch Real Madrids Cheftrainer rotiert zum Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League am Dienstag beim SSC Neapel (20.45 Uhr) seine Stars wieder zurück in die Mannschaft.



Der ehemalige Weltfußballer Zidane blieb konsequent. Trotz zuletzt schmerzlicher Rückschläge in der Liga, die den Verlust der Tabellenführung an den Erzrivalen FC Barcelona zur Folge hatten, schonte der Real-Coach auch am Wochenende seine Topspieler. Gegen SD Eibar blieben Cristiano Ronaldo, Kroos, Marcelo und Carvajal draußen. Bale fehlte rotgesperrt - und dennoch gewannen die "Königlichen" mit 4:1.

"Wir wissen, was uns in Neapel erwartet und bleiben ganz ruhig", sagte Casemiro laut "kicker". Der defensive Mittelfeldspieler hatte im Hinspiel das 3:1 erzielt und nach einem 0:1-Rückstand zu Hause doch noch für eine gute Ausgangsposition gesorgt. "Wenn wir uns voll reinhängen und stark anfangen, sind wir nur schwer zu schlagen."



Trainer Zidane blieb hingegen wieder mal vorsichtig. "Das Gegentor war ärgerlich", sagte der frühere Welt- und Europameister und warnte: "Es ist immer noch ein offenes Match und wir müssen unseren Vorsprung ins Ziel bringen."

Neapel hat sich noch keineswegs aufgegeben. "Wir glauben an unsere Chance, weil wir Madrid 2:0 schlagen können", ist Keeper Reina optimistisch. Der gebürtige Madrilene spielt derzeit in bestechender Form. Am Wochenende rettete der 34-Jährige mit starken Paraden das 2:1 beim Tabellenzweiten AS Rom in der Serie A. "Real ist Favorit, aber sie erwartet ein Hexenkessel in San Paolo."

Arjen Robben und Bayern München können das Viertelfinale eigentlich nicht mehr verpassen.

Foto: Reuters

"Kein Betriebsausflug" für den FC Bayern

Karl-Heinz Rummenigge bemühte sich um ein besonders ernstes Gesicht. "Das ist kein Betriebsausflug", betonte der Vorstandschef von Bayern München vor dem Rückspiel (20.45 Uhr) beim FC Arsenal. Nur kein Schlendrian!

Wiederholt trat Rummenigge vor dem Abflug nach London dem Eindruck entgegen, dass der Einzug ins Viertelfinale für die Münchner nach der 5:1-Gala im Hinspiel nur noch Formsache sei. Natürlich sei die Tür auf, "aber wir müssen seriös und respektvoll durchgehen, dürfen nicht arrogant sein", sagte er mit Nachdruck.

Auch Trainer Carlo Ancelotti versicherte am Montagabend in London, dass seine Mannschaft die Ausgangslage keineswegs als Ruhekissen empfindet. "Die Spieler wissen, dass es vor allem auf den Start ankommt", sagte der Italiener, der einen Einsatz von Torhüter Neuer trotz dessen Rückenbeschwerden garantierte. Nationalspieler Müller verlangt "Konzentration auf das Handwerkliche. Wir dürfen nicht an Hokuspokus denken und irgendwelche Negativszenarien zeichnen".