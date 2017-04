(jot) - Am Mittwochabend blieben in den Viertelfinalrückspielen der Champions League die großen Überraschungen aus. Monaco setzte sich auch im Rückspiel gegen Dortmund durch, während Juventus den FC Barcelona in Schach hielt.



Es sollte nicht sein. Dortmund ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Eine Woche nach dem Sprengstoffanschlag auf seinen Mannschaftsbus unterlag der deutsche Spitzenclub mit 1:3 bei Monaco. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit 2:3 verloren.

Beim Team aus Dortmund, bei dem Dembélé und Pulisic etwas überraschend auf der Bank saßen, fand äußerst schlecht in die Partie und offenbarte in der Defensive zu große Lücken. Mbappé (3.') und Falcao (17.') nutzten diese aus, um Monaco mit 2:0 in Führung zu schießen. Tuchel reagierte und wechselte Dembélé in der 26.' für Durm ein.

Reus mit dem Anschlusstreffer



Nach der Halbzeit erzielte Reus dann nach Vorlage des französischen Jokers den 1:2-Anschlusstreffer (48.'). Dortmund agierte danach selbstbewusster, konnte der Begegnung jedoch keine Wende mehr geben. Im Gegenteil: Germain erhöhte sogar noch auf 3:1 (81.'). Tennisprofi Gilles Muller verfolgte die Begegnung vor Ort.

Monaco will seinen Höhenflug nun im Halbfinale fortsetzen. In diesem wird die Mannschaft von Trainer Leonardo Jardim klarer Außenseiter sein. Für Dortmund wird es dagegen in erster Linie in der Meisterschaft darum gehen, die direkte Champions-League-Qualifikation zu erreichen.



Aufholjagd des FC Barcelona bleibt aus

Im zweiten Viertelfinalrückspiel am Mittwochabend blieb die große Aufholjagd des FC Barcelona aus. Die routinierte Mannschaft von Juventus Turin ließ nach dem 3:0-Hinspielerfolg nicht mehr viel anbrennen und erzielte ein torloses Unentschieden. Im Achtelfinale hatte der FC Barcelona noch eine 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Paris SG wettgemacht.

Der in Luxemburg ausgebildete Pjanic und seine Teamkollegen agierten jedoch viel kompakter als dies Paris SG im Rückspiel getan hatte. Zudem spielten die Gäste auch mutig nach vorne und beschäftigten den FC Barcelona so auch immer wieder in der Defensive.

Kam "Barça" zu Chancen, dann wurden diese leichtfertig vergeben. Vor allem Messi hatte nicht seinen effizientesten Tag erwischt.