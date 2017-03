(sid/DW) - Noch vor wenigen Wochen brachte wohl kaum jemand den Namen Shakespeare mit Fußball in Verbindung. Inzwischen ist er zumindest beim englischen Champion Leicester City in aller Munde. Als Nachfolger von Meistermacher Claudio Ranieri hat Craig Shakespeare in der Liga nicht nur den rasanten Sinkflug der abstiegsgefährdeten "Foxes" gestoppt, er hat auch Hoffnungen auf den Viertelfinal-Einzug in der Champions League geweckt.

Am Dienstag (20.45 Uhr) im Rückspiel gegen den FC Sevilla soll die Überraschung gelingen. "Wir sind defintiv noch im Rennen", sagte Torjäger Vardy. Den Grundstein legte Leicester dafür noch unter Ranieri beim 1:2 im Hinspiel, es war das letzte Spiel vor dem geräuschvollen Rauswurf des Italieners. Und Vardy, der die Spanier schon zu einem eher ungemütlichen Abend nach Mittelengland einlud, gelang dieser eine wichtige Auswärtstreffer.

Shakespeare stimmte seine am vergangenen Wochenende pausierende Mannschaft auf eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte mit einem Kurztrainingslager in der Sonne Dubais ein, nach der Rückkehr durfte sich der 53-Jährige aus seiner Interimsrolle lösen. Zumindest bis zum Ende der Saison bleibt Shakespeare in der Verantwortung.



Craig Shakespeare hat Leicester zurück in die Erfolgsspur gebracht.

Foto: AFP

"Craig genießt hohes Ansehen, wir wussten immer, dass das Team bei ihm in guten Händen ist. Er hat unter großem Druck herausragende Führungsqualitäten gezeigt", sagte Vizepräsident Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Und Shakespeare hat dem Sensationsmeister der Vorsaison offensichtlich wieder Sicherheit gegeben. "Er hat die Dinge ganz einfach gehalten und gesagt, was er von uns erwartet. Wir haben das umgesetzt", betonte Außenverteidiger Simpson.



Zwei Siege in Folge



Zwei Mal hat Leicester in der Premier League in Folge gewonnen, erst gegen den FC Liverpool (3:1) und danach gegen Hull City (3:1). Das Team hat sich nicht nur etwas aus der Abstiegsklemme befreit, es kann auch den formstarken Andalusiern mit der neu entfachten Begeisterung gefährlich werden.

Dass Shakespeare an den richtigen Stellschrauben gedreht hat, kommt nicht von ungefähr. Im Umfeld der "Foxes" wird ihm auch am Meistertitel ein wesentlicher Anteil zugeschrieben. "Shakespeare ist der Klebstoff, der die Mannschaft zusammenhält. Er ist extrem clever und hat so viel Humor", sagte Leicesters früherer Psychologe Ken Way bei "BBC Radio 5 Live". Shakespeare hat offenkundig die Spielfreude zurückgebracht. Gegen Sevilla braucht es aber gewiss noch mehr als das.

Porto braucht ein kleines Wunder



Nach dem 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel beim FC Porto steht Juventus Turin mit einem Bein im Viertelfinale. Die Portugiesen brauchen also ein kleines Wunder, um weiterzukommen. Doch was ist heutzutage noch ein 0:2 – erst vergangene Woche kam der FC Barcelona nach einem 0:4 im Hinspiel gegen Paris SG weiter.



Aber Porto ist eben auch nicht das große „Barça“. Zudem ist Juventus um den ehemaligen luxemburgischen Jugend-auswahlspieler Pjanic zu Hause eine Macht. In der heimischen Liga haben die „Bianconeri“ am Wochenende gegen den AC Mailand ihren 31. Heimsieg in Serie gefeiert. In der Champions League hat Juventus seit 2013, also in den vergangenen 20 Spielen, nicht mehr im eigenen Stadion verloren. Der Viertelfinaleinzug der Italiener scheint also nur noch Formsache zu sein.