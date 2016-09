(dpa/jot) - Eine Viertelstunde vor dem geplanten Anpfiff ist die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Champions League bei Manchester City abgesagt worden. Ein regelrechtes Unwetter über der Stadt verhinderte eine Austragung der Partie.



Zunächst teilte der Stadionsprecher mit, dass das für Dienstag geplante Spiel nicht stattfindet. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Mannschaften noch nichts von der Absage gewusst haben.



The drama of the lightning storm above the Etihad Stadium tonight captured by @LibbyLibbyh7. #mcfc #cityvbmg pic.twitter.com/dvtDl0R8Wd — Manchester City (@ManCity) September 13, 2016

Erst danach erfolgte auch die offizielle Bestätigung durch die UEFA. Grund für die Entscheidung sollen Sicherheitsbedenken gewesen sein. U-Bahnen sollen teilweise überflutet gewesen sein, auch Straßen durch die Wassermassen beeinträchtigt.



Das Spiel wird am Mittwoch um 20.45 Uhr nachgeholt.



Schützenfest des FC Barcelona



Fußball wurde am Dienstag aber auch noch gespielt. Im Topspiel der Gruppe A trennten sich Paris SG und Arsenal mit einem 1:1-Unentschieden. Cavani brachte die Lokalmannschaft nach 42 Sekunden in Führung, Sanchez gelang in der 78.' der Ausgleich. Verratti (Paris SG) und Giroud (Arsenal) wurden nach einem Gerangel in der Schlussphase des Feldes verwiesen.



Der FC Barcelona fertigte Celtic Glasgow in der Gruppe C mit 7:0 ab. Messi (drei Treffer), Neymar, Iniesta und Suarez (zwei Tore) trafen. Der FC Bayern hatte in der Gruppe D keine Probleme mit Rostov und siegte mit 5:0. Lewandowski per Foulelfmeter, Müller, Kimmich (zwei Tore) und Bernat zeigten sich treffsicher.



Vorjahresfinalist Atletico Madrid rang Eindhoven mit 1:0 nieder. Saul Niguez erzielte den goldenen Treffer (43.'). Oblak verhinderte mit einem gehaltenen Foulelfmeter den Ausgleich der Niederländer durch Guardado (45. + 2.').



Resultate



Gruppe A

Paris SG – Arsenal 1:1



Basel – Razgrad 1:1



Gruppe B



Dynamo Kiew – Neapel 1:2



Benfica Lissabon – Besiktas Istanbul 1:1



Gruppe C



Manchester C. – Mönchengladbach abgesagt



FC Barcelona – Celtic Glasgow 7:0



Gruppe D



Eindhoven – Atletico Madrid 0:1



Bayern München – Rostov 5:0