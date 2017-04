(dpa) - Der italienische Fußballmeister Juventus Turin darf auf seinen ersten Gewinn der Champions League seit 1996 hoffen. Das Team überzeugte beim 3:0-Sieg am Dienstagabend im Viertelfinal-Hinspiel gegen den enttäuschenden fünffachen Königsklassen-Sieger FC Barcelona und legte damit die Basis zum siebten Halbfinaleinzug in der Champions League.

Youngster Dybala war am Dienstag mit einem Doppelpack Mann des Abends in der Turiner Arena (7.'/22.'). Chiellini sorgte für den dritten Treffer (55.'). Juventus nahm gleichzeitig Revanche für die 1:3-Finalniederlage von 2015 in Berlin. "Barça" braucht im Rückspiel am 19. April ein kleines Fußballwunder. In der Runde zuvor waren die Katalanen nach einem 0:4 bei Paris SG durch das unglaubliche 6:1 im Rückspiel doch noch ins Viertelfinale eingezogen.

Barcelonas Torwart ter Stegen musste schon früh eingreifen. Juventus-Stürmer Higuain kam völlig frei zum Kopfball, setzte diesen aber direkt auf den Schlussmann (4.'). Juventus attackierte früh und drückte "Barça" im achten Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte in die eigene Hälfte. Das zahlte sich schnell aus: Dybala traf aus der Drehung ins lange Eck zum 1:0. Der Argentinier war auch beim 2:0 der stark auftrumpfenden "Bianconeri" zur Stelle.



Dybala in berauschender Form



Der 23 Jahre alte Landsmann von Barcelonas Messi wird schon als Neuzugang für die kommende Saison bei den Katalanen gehandelt. Für den Youngster war es das achte Tor in den jüngsten sieben Heimspielen. Kurz zuvor hatte "Juve"-Keeper Buffon gekonnt gegen Gäste-Kapitän Iniesta den 1:1-Ausgleich verhindert (21.').

Turin, das in der laufenden Champions-League-Spielzeit erst zwei Gegentreffer kassiert hat, ließ Barcelona nun kommen und verlegte sich aufs Kontern. Der spanische Doublé-Gewinner brachte vor der Pause das Tor der Turiner nur noch ein Mal durch Suarez in Gefahr (39.').

Nur eine Minute nach dem Wiederanpfiff schoss Messi knapp am Turiner Tor vorbei. Ein Signal zur Aufholjagd war dies aber nicht. Abwehrspieler Chiellini köpfte für die überlegenen Italiener gar das 3:0. Danach stemmten sich die Italiener erfolgreich gegen die auf den Anschluss drängenden Gäste.