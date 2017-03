(bob) - Die ersten beiden Champions-League-Viertelfinalisten stehen fest: Nach deutlichen Heimerfolgen konnten es Bayern München und Real Madrid in den Rückspielen ruhiger angehen lassen und schalteten den FC Arsenal bzw. Neapel aus. Doch der FC Bayern siegte am Ende dennoch haushoch.



Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti lag im ersten Durchgang nach einem Treffer von Walcott in der 20.' zwar zurück, doch bei den Engländern sah Koscielny in der 53.' die Rote Karte, sodass die Gastgeber lange in Unterzahl agieren mussten. Nachdem Lewandowski einen Foulelfmeter in der 55.' souverän verwandelte, stand endgültig fest, dass die Bayern ins Viertelfinale einziehen würden.



Doch die Gäste hatten offenbar noch nicht genug: Erst traf Robben zum 2:1 (68.'), dann Douglas Costa (78.') und schlussendlich erzielte Vidal noch einen Doppelpack (80.', 85.'). Damit gewann der Bundesligist auch das Rückspiel mit 5:1.

Neapel überfordert



Die "Königlichen" hatten sich vor heimischer Kulisse zwar "nur" mit 3:1 durchgesetzt, dennoch stehen auch Modric und Co. souverän in der nächsten Runde. Neapel ging nach 24 Minuten durch den Belgier Mertens in Führung, ein Treffer von Ramos sowie ein Eigentor von Mertens (52.', 57.') besiegelten dann jedoch das Schicksal der Italiener. In der 90.' sorgte Morata für den 3:1-Endstand.